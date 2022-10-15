Manisa'da haşereyle mücadeleye teknolojik destek

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadelede zirai drone ile de ilaçlama çalışmasında bulundu. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Araçların giremediği bölgeler drone yardımıyla ilaçlanarak, böylelikle sineklerin üremesinin de önüne geçilmesini hedefliyoruz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni sezona teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek hazırlanıyor. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekipler, zirai drone ile sahada ilaçlama çalışmasında bulundu.

Yürütülen çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte inceledi. Amaçlarının araç ile ulaşamadıkları noktalara drone ile ulaşarak ilaçlama yapmak olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Bu konuda teknik çalışma içerisindeyiz. Sahada incelemelerimizi yapıyoruz. İstediğimiz verimi sağlayabilirsek, haşere ile mücadeleyi zirai drone ile de yapmayı planlıyoruz” dedi.