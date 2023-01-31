Manisa'da gübre dağıtımı sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmanın sağlanmasıyla amacıyla hayata geçirdiği ‘Gübre Desteği Projesi’ kapsamında Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde üreticilere gübre dağıtımı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - 2023 yılı için tarımsal ve kırsal kalkınmaya 122 milyon liralık dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe destekli olarak temin edilen gübreleri Akhisar ve Gölmarmara’da üreticilere teslim etti. Proje kapsamında Akhisar ilçesinde 323 üreticiye 61 bin 600 kilogram, Gölmarmara ilçesinde 65 üreticiye 11 bin 200 kilogram gübre desteğinde bulunuldu.

AKHİSAR’A 61 BİN 600 KİLOGRAM GÜBRE

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında üreticilere desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çiftçilere 1000 ton gübre desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda aynı gün içerisinde hem Akhisar’da hem de Gölmarmara’da üreticilere gübreleri teslim edildi. Akhisar Hali’nde gerçekleşen günün ilk dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Eralp, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan ve üreticiler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Proje kapsamında 1000 ton gübreyi yüzde 50 hibeli olarak üreticilerimize teslim ediyoruz. Sadece tek yıllık bitki üretimleri ve yem bitkileri desteği için bu projeyi hazırladık. Özellikle temel gıda üretiminde önem arz eden arpa, buğday, nohut, fasulye ve sebze üretim alanlarına ve belli bir miktar arazinin altında arazi varlığına sahip üreticilerimiz için planlanmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ve bizim de temel prensibimiz küçük ve orta ölçekli üreticilerimizi desteklemek. Belli bir arazi miktarının üzerinde arazi varlığı bulunan çiftçilerimize maalesef katkı veremiyoruz. Bu grubun dışında kalan diğer üreticilerimize yönelik desteklerimiz devam edecek” diye konuştu. Daire Başkanı Usta’nın konuşmasının ardından üreticilere gübreleri dağıtıldı.