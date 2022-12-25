Manisa'da fidanlar üreticilerle buluşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında temin edilen badem, ceviz, cennet hurması ve zeytin fidanları, Selendi-Gölmarmara-Soma ilçelerinde üreticilere teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibe destekli fidan dağıtımları Selendi, Gölmarmara, Soma ilçeleri ile devam etti.

Selendi ilçesinde düzenlenen meyve fidanı dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’nın yanı sıra Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve üreticiler katıldı. Selendi ilçesinde 2970 adet badem fidanı, 720 adet ceviz fidanı, 900 adet cennet hurması fidanı dağıtıldı.

Programda konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında 70 milyon liralık rekor bir bütçeyle üreticilere destek olduklarını belirtirken; 2023 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsala desteğin artarak devam edeceğini söyledi. Selendi ilçesinde teslim edilen 4590 fidanın yanı sıra; Gölmarmara ilçesinde 180 adet zeytin fidanı, 90 adet ceviz fidanı; Soma ilçesinde 270 adet cennet hurması fidanı olmak üzere toplamda 5130 adet fidan üreticilere dağıtıldı. Yüzde 75 hibe desteği ile fidanlarını alan üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.