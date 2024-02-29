Manisa'da dev konut hamlesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 177 hektar alan üzerinde yapılacak olan Spilkent Toplu Konut Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Toplu konut projesinin 1442 konutu kapsayan ilk bölümünün yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ergün, ilk etabın temelinin de 14 Mart tarihinde atılacağının müjdesini verdi. Manisa’da büyük heyecan uyandıran projenin tüm detaylarını kamuoyuyla paylaşan Başkan Ergün, “Hemşehrilerimizi konut sahibi yapma hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Spilkent Toplu Konut Projesi’nin tanıtımı, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda yapıldı. Proje tanıtım toplantısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanvekili Nurettin Aytekin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, heyecan uyandıran projenin tanıtımını içeren video gösterimi yapıldı.



“MANİSA HIZLA BÜYÜYOR” Video gösteriminin ardından kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mız için heyecan uyandıracak, hemşerilerimizin konut ihtiyacına cevap verecek, konut üretimi noktasında öncü olacak Toplu Konut projemizin tanıtımı için sizlerle bir aradayız. Yalnızca Manisalı hemşerilerimizi değil, şahsımı da heyecanlandıran ve Spil Dağı’nın heybetinden esinlenerek ismini verdiğimiz Spilkent Toplu Konut Projemizin tanıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. Başta sanayi ve tarım olmak üzere, sektörel bazdaki potansiyelimizle birlikte Manisa’mız hızla büyüyor. Buna bağlı olarak nüfusumuz da artıyor. Bu durum yeni konut alanlarının açılması, altyapı projelerinin hazırlanması ve imar planlarının yapılması gibi hızla çözmemiz gereken konuları beraberinde getiriyor. Bizler de bunlar üzerinde yoğun bir çalışma yürüttük” dedi.

15 BİN KONUTLUK YAŞAM ALANI Manisa’da 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yaparak, şehrin önündeki bir engeli daha kaldırdıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Yaptığımız imar planları, yeni konut alanlarının açılmasına, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasına, alt ve üstyapı projelerinin hayata geçmesine imkan sağladı. Şehrimizin konut ihtiyacına çözüm olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal konut üretimi yapıp, bu alanda da öncülük etmeyi amaçladık. İşte bu düşünceyle Manisa’mızda toplu konut hamlemizi Spilkent projemizle hayırlısıyla başlatıyoruz. 177 Hektarlık bir alanda planladığımız Şehzadeler ilçemiz sınırları içindeki Spilkent projemizle Manisa’mızda 15 bin konutluk yaşam alanı oluşturacağız. İlk etap olarak Turgut Özal Mahallemizde vatandaşlarımızla anlaşma yaptığımız alanda kentsel dönüşüm projemizin ilerlemesi adına Büyükşehir olarak elimizi taşın altına koyduk. Proje alanında DSİ ve Şehzadeler Belediyesine ait yerler vardı. Bunların da gerek alımlarını gerek kamulaştırmalarını yaparak, alanı büyüttük ve projemizi cazibeli hale getirerek, yapım ihalesini gerçekleştirdik” dedi.



YENİ VE MODERN Turgut Özal Mahallesi’nde, Oduncular, Kömürcüler, Galericiler, İnşaatçılar, Tüpçüler ve Mermerciler kooperatiflerinin olduğu bölgede süreci hızlandırdıklarını ve bölgenin tamamının kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini ifade eden Başkan Ergün, “İşte bu bölgeye yepyeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Başta da belirttiğim gibi, biz belediye olarak bu dönüşüme öncülük etmek amacıyla çalışmayı hayata geçirdik. Gördüğünüz gibi bu bölgede konut alanlarının yanı sıra okullar, ibadethaneler, spor alanları, çocuk oyun parkları, fitness alanları, kültür ve gençlik merkezleri, alışveriş caddeleri, bisiklet yolları, açık ve kapalı pazaryerleri, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları olacak. Bu projemizle altyapısı çözülmüş, yeni ve modern bir yaşam alanını şehrimize kazandırıyoruz” dedi.



ÖNCÜ VE GARANTÖR, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Projenin ne şekilde yürütüleceği konusunda da bilgiler veren Başkan Ergün, “Spilkent Toplu Konut Projemizin sosyal alanları ve altyapıları belediyemiz tarafından yapılacak olup, konut ve ticaret alanlarının yapımı Manisa Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve garantörlüğünde Belediye ve özel sektörle yürütülecek bir işbirliği modelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak sermayesinin tamamı belediyemize ait Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamızı toplu konut ve sosyal konut üretmek için kurduk ve faaliyete geçirdik. Spilkent toplu konut alanında yapılacak olan projelerin bir kısmını Belediye şirketimiz sürdürecektir. Bir kısım projelerde de toprak sahiplerimizin talep etmesi durumunda özel sektör ve Belediye şirketimiz ortaklığındaki bir modelle toplu konutlarımızı üreteceğiz. Spilkent toplu konut alanında sürdürülecek olan bütün projelerde, Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamız konut edinecek hemşerilerimize karşı sorumlu olacaktır” diye konuştu.



ÇEVRECİ VE DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR Spilkent Toplu Konut alanının 1442 konutu kapsayan ilk bölümünün proje ve yapım ihalesinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlandığını belirten Başkan Ergün, “Defne, Ardıç ve Ladin adını verdiğimiz etaplar hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Defne Konutları 412 daireden, Ardıç Konutları 412 daireden ve Ladin Konutları 618 daireden oluşacaktır. İsmini Spil Dağında yetişen ağaçlardan alan projemizin ilk bölümü 14 blok halinde inşa edilecektir. 55 bin metrekare alanda yapılacak bu çalışmamızın içerisinde yüzme havuzları, tenis, basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, parklar ve sosyal tesisler gibi tüm detayların planlaması yapılmıştır. Konutlarımızı depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğiz. Ayrıca güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama alanlarımızda biriken suların geri dönüşümünü de sağlayacak çevreci özelliklere sahip olarak projemizi tamamladık” dedi.

EN AZ 1 YIL İKAMET EDEN VE HİÇ EVİ OLMAYANLAR ÖNCELİKLİ Defne ve Ardıç etaplarının talep toplamasına 1 Mart itibariyle başlanacağını duyuran Başkan Ergün, “Bu etaplarımız sosyal konut hamlemizin ilk ürünüdür. Bu nedenle projemizden öncelikle hiç evi olmayan hemşerilerimiz faydalanacaktır. Projemize 31.12.2022 tarihinden önce şehrimizde ikamet eden hemşerilerimiz başvurabilecektir. Dolayısıyla ön şartımız Manisa’da en az bir yıldır ikamet ediyor olmaktır. Yarından itibaren müracaatları başlatacağımızı ifade etmiştim. 1 Mart Cuma günü sabah 09.30 itibariyle Şehzadeler ilçemiz Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Fatih Sergi Salonu’nda başvuru ofisimizi açıyoruz. Hemşerilerimiz buradan hem bilgi alabilecek hem de başvurularını yapabileceklerdir. Ayrıca Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş.’nin internet sayfası üzerinden de projeler görülebilir ve müracaat edilebilir. Müracaatlar 22 Mart mesai bitimine kadar yapılacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra bütün müracaatlar değerlendirilip 22-28 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecektir” diye konuştu.



14 MART’TA TEMELİ ATILACAK Defne ve Ardıç etaplarını, 36 ay sonunda hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ergün, “Allah’ın izniyle 37. ayda hemşerilerimiz konutlarına yerleşmiş olacaklardır. Defne ve Ardıç etaplarımızın temel atma tarihini de buradan ilan ediyorum ve 14 Mart’ta hepinizi temel atma törenimize bekliyorum. Şimdi önemli kısma geliyorum. Konutlarımızı nasıl bir fiyatlandırma sistemiyle hemşerilerimizle buluşturacağız? 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan projemizde 60 ay vadeli olacak şekilde uygun ödeme planları oluşturduk. Dairelerimizi 36 ayda bitireceğimizi ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın 37’nci ay itibariyle evlerine kavuşmuş olacağını ifade etmiştim. Yani hemşerilerimiz evlerine 3 yıl sonunda kavuşmuş olacak ve son 2 yıl taksitlerini evlerinde otururken ödemeye devam edeceklerdir” dedi.

VADE VE ÖDEME SEÇENEKLERİNİ ANLATTI Spilkent Toplu Konut Projesinin vade ve ödeme seçeneklerini de ayrıntılarıyla aktaran Başkan Ergün, şunları söyledi: “Dairelerimizin taksitlerine gelince; projemizde iki tip (1+1), üç tip (2+1) ve bir tip (3+1) daire seçenekleri bulunmaktadır. (1+1) dairelerimizin; Genel brütü 85,60 metrekare, daire brütü 61 metrekare olan tipini 350.000 TL peşinat, ilk sene aylık 20.000 TL taksitle; genel brütü 97,84 metrekare, daire brütü 69 metrekare olan tipini 400.000 TL peşinat ilk sene 20.000 TL taksitle sunuyoruz. (2+1) dairelerimizin; Genel brütü 124,84 metrekare, daire brütü 90 metrekare olan tipini 600.000 TL peşinat, ilk sene aylık 25.000 TL taksitle; genel brütü 140,10 metrekare, daire brütü 101 metrekare olan tipini 700.000 TL peşinat, ilk sene aylık 30.000 TL taksitle; genel brütü 150,48 metrekare, daire brütü 109 metrekare olan tiplerini de 750.000 TL peşinat ilk sene 32.500 TL taksitle sunuyoruz. (3+1) dairemizin; Genel brütü 168,70 metrekare, daire brütü ise 119 metrekare olup 850.000 TL peşinat, ilk sene aylık 35.000 TL taksitle sunuyoruz. Birinci yılın sonundan itibaren geriye kalan 4 yıllık taksitler ile yıl sonunda ödenecek olan ara ödemeler Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl açıklayacağı enflasyon oranında artış gösterecektir. Sosyal konut projemiz tüm hemşerilerimize hayırlı olsun.”

Kooperatiflerin Yeni Alanlara Taşınmasına Büyükşehir Öncülük Edecek

Spilkent Toplu Konut alanı olarak planlanan dönüşüm bölgesinde faaliyet gösteren kooperatiflerin de yeni alanlarına taşınması ve üretimlerine uygun yeni sitelerin yapılmasının da Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Ergün, “Spilkent toplu konut alanımıza komşu olan Turgut Özal Mahallemizin yerleşik alanının dönüşüm içeren yeni imar planlarını ilçe belediyemizden ve Büyükşehir Belediyemizden onayladık. Bu kapsamda; muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeni, güvenli ve konforlu yapılarının yapılması sürecini de mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda, iş birliği içerisinde gerçekleştireceğiz. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde geçmişte ıslah planlarıyla gelişen tüm mahallelerimizin yeni imar planlarını da tamamladık, büyük bölümünün onay süreçleri de tamamlandı. Belediye Meclisimizde onay aşamasında olan mahallerimizin de imar planlarının onaylarını Allah nasip ederse seçimden sonra hızlıca tamamlayacağız” dedi.

Yeni Dönemde de Toplu Konutlar İnşa Edilecek

Yeni dönemde de konut projeleri üretmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Ergün, “Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu önemli toplu konut hamlemiz bununla sınırlı kalmayacak. Yunusemre, Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde yeni dönemde toplu konutlar inşa edeceğiz. Konuşmamın başında heyecanlı olduğumu söyledim. Heyecanlıyım çünkü hemşerilerimizi konut sahibi yapma arzumuzu gerçeğe dönüştürüyoruz. Heyecanlıyım çünkü evi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi olma fırsatı oluşturuyoruz. Heyecanlıyım çünkü yüksek kiralardan ve konut alanı sıkıntısından şehrimizi kurtarıyoruz” dedi.

Emeği Geçenlere Teşekkür Etti

Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu noktada imar planlarımızın hayata geçmesinde emeği olan Büyükşehir Belediyemizin tüm yönetimine, İmar ve Şehircilik Dairemiz ve ilgili teknik ekiplerine, Şehzadeler Belediyemize ve ilgili teknik ekiplerine, Yunusemre Belediyemize ve ilgili teknik ekiplerine, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize ve ilçe belediyesi meclis üyelerimize şahsım ve hemşerilerim adına canı yürekten teşekkür ediyorum. Bu planların yapılmasına engel olmak isteyen, yolumuza taş koymak isteyenler de oldu. Onlara da hemşerilerimizin sitemlerini iletmiş olalım. Hemşerilerimizi aileleriyle huzur içinde yaşayabilecekleri konutlara kavuşturmak için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün başlattığımız Spil Kent Projemiz de bu hedefimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bu önemli projemizde emeği ve katkısı bulunan başta Genel Sekreterim olmak üzere, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımıza, Başkanlığımızın çatısı altındaki mimarlarımızdan, şehir plancılarına ve mühendislerimize kadar herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygularla Spilkent Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından protokol üyelerinin katılımı ile günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Proje tanıtımına katılan vatandaşlar, Spilkent Projesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.