Manisa'da derelerinde temizlik 'Zafer'i

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde 1000 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su taşkınlarından olumsuz etkilenmemesi adına il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında Soma ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde 1000 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu. Mahalle sakinleri, çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerine teşekkürlerini iletti.