Manisa'da dere yataklarında menfez montajlarına devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Çalışmalarla birlikte yol geçişi rahatlatılarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına menfez montaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı.

Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.