Manisa'da denetimli serbestlik protokolü

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında hükümlülerin kamu hizmetinde yer almasına yönelik protokol imzalandı. Protokole imzalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker tarafından atıldı.MANİSA (İGFA) -Manisa Cumhuriyet Savcısı Kurtça Eker, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, hükümlülerin kamu hizmetinde yer almasına yönelik protokole de imza atıldı. Protokol imza töreninde Başsavcı Vekili Kenan Karaca, İnfaz Savcısı Süleyman Özen, Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Aslan ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak yer aldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, yapılan protokolün hükümlülerin topluma entegre olmaları açısından güzel bir faaliyet olduğunu belirterek, “Hükümlülerimizi ıslah etme faaliyetine yönelik bir proje. Bu manada kamuya yararlı işte çalıştırılarak, topluma entegre olmaları adına güzel bir faaliyet gerçekleştireceğiz. Bu manada Büyükşehir Belediyemizin mobil hizmetiyle birlikte güzel hizmetlere vesile olacak. Bu proje kapsamında hükümlülerimiz, eğitim kurumlarının, belediyenin sosyal tesislerinin, camilerin temizlik, onarım, bakım hizmeti verecek. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise protokolde, daha önce de böyle bir işbirliğine imza attıklarını anımsattı.

Ceza infaz sisteminin önemli bir parçası olan ve bir şekilde suça karışmış hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında önemli bir rol oynayan denetimli serbestlik hizmetlerini önemsediklerini kaydeden Başkan Ergün, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana da destekliyoruz. Protokolümüzün denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine vesile olmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.