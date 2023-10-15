Manisa'da çiftçi kadınların günü tarlada kutlandı

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlulu çiftçi kadınları tarlalarında hasat yaparken ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, çiftçi kadınlara koruyucu ekipman içeren çanta ve sepet hediye etti.MANİSA (İGFA) - 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Turgutlu ilçesinde hasat yapan çiftçi kadınları tarlalarında ziyaret etti.

Hasatta çalışan çiftçi kadınlara kolay gelsin dileklerini ileten ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen koruyucu ekipmanları hediye etti.

Yapılan ziyaretten ve verilen hediyelerden dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ileten çiftçi kadınlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Verilen hediyelerin ardından çiftçi kadınlar hasatlarına devam ederken, çalışmalarında kolaylıklar dilendi.