Manisa'da Başkan Cengiz Ergün çalışmaları anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıya katılarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki çalışmalarını anlattı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda, partililer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleşecek dev miting öncesi moral depoladı.MANİSA (İGFA) - MHP Manisa'ya bağlı Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile muhtarlara yönelik düzenlenen toplantı, Double Tree By Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MYK Üyesi Mehmet Ödevli, İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, AK Parti ve MHP İlçe başkanları, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, STK Temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan organizasyonun açılış konuşmasını yapan MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, 5 ay önce göreve geldikleri günden itibaren Yunusemre ilçesinin sorunlarına eğildiklerini, dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade etti. Kutlar, bu süreçte kendilerine desteği esirgemeyen MYK Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Kutlar, ilin sorunlarını TBMM’ye taşıyan Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a da teşekkür etti. Kutlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle yarın gerçekleştirecekleri mitinge de tüm konukları davet etti. Kutlar’ın ardından MHP İl Başkanı Murat Öner kürsüye davet edildi. Güçlü Türkiye inancıyla var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Öner, “Devletimizin ve sinesinden çıktığımız aziz Türk milletinin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün söz aldı. Göreve geldikleri ilk günden bu yana Manisa’nın ihtiyacı olan, kabuğunu kırmasını sağlayacak ve geleceğe emin adımlarla götürecek proje ve hizmetlerin içinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “Kıymetli hemşerilerimizin teveccühleriyle 3 dönemdir Manisa’mızda, Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışını en güzel şekilde temsil ediyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, oda ve derneklerimizin, iş dünyamızın ve üniversitemizin görüşlerini almaya daima özen gösterdik. Geriye dönüp baktığımızda hizmet ve yatırımlarımızın Manisa’mızı bir üst noktaya taşıyan ve hemşerilerimizin yüzünü güldüren çalışmalar olmasının mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum” dedi.

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte yapılan çalışmaları özetleyen Başkan Ergün, “2014 yılında Büyükşehirin kurucu belediye başkanı olarak sıfırdan bir Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünü kurmak, 17 ilçede Büyükşehir’in ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bunları yaparken yaşanan sancıları vatandaşımıza yansıtmamak için canla başla çalıştık. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Bütçe Performans Birincisi” olan, bütçesinden yatırımlara en fazla kaynak ayıran bir Manisa Büyükşehir Belediyesi inşa ettik. Büyükşehir olduğumuz günden yani 2014 yılından bugüne kadar ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 5 milyar liranın üzerinde. Eski parayla 5 katrilyon lira. Helali hoş olsun. Güle güle kullanılsın” dedi.

33 Yıldır Yapılamayan İmar Planları Yapılıyor

Manisa’da 33 yıldır yapılamayan imar planlarıyla ilgili önemli ve kararlı adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “İlk etapta 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını onayladık. Bunun ardından 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını etap etap meclisimize getiriyoruz. Bunların hayata geçmesinde Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Başkanlarımız, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu planlar, Manisa’nın gelecek 40-50 yılını planlayan çalışmalar. Her ne kadar bazı cılız sesler konuyu başka taraflara çekmeye çalışıp, suyu bulandırma hamlesiyle bu planlara engel olmaya çalışsa da, biz buna izin vermeyeceğiz. Bu şehrin önünü tıkamalarına müsaade etmeyeceğiz. Hemşerilerimizin yıllardır beklediği planların önüne set kurmaya çalışanların kirli siyasetine alet olmayacağız” dedi.

20 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Manisa’ya teşrif ederek, 2 milyar 675 milyon TL tutarındaki Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yer aldığı kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Ergün, “Açılışı gerçekleştirilen hizmetlerimizden bir tanesi de şuan bulunduğumuz ve 507 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 5 Yıldızlı Otel ve AVM’den oluşan bu güzel prestij projedir. ‘Belediye otel mi yapar?’ diyerek bu hizmetimizi küçümsemeye çalıştılar. Manisa’nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek otel hizmeti ve hemşerilerimizin nefes alacağı sosyal yaşam alanlarını görmezden geldiler. Bir yandan da böyle siyasi hırslarıyla gözleri adeta kör olmuş kesimlerle uğraşıyoruz. Ancak biz her zaman işimize bakıyoruz. Olumlu ve yapıcı eleştirileri alıyor, çirkin siyasete ve çamur at izi kalsın anlayışına kulak asmıyoruz. Sonuçta vatandaşlarımız neyin ne olduğunu görüyor ve üç dönem boyunca buna en güzel cevabı veriyor. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLKE İMZA

2017 yılında açılışını yaptıkları Uzun Burun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne 90 milyon Avro yani 1 Milyar 650 Milyon TL’lik yeni yatırımla Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesislerini kazandırdıklarını belirten Başkan Ergün, “Bu tesis hem ülkemizin enerji ihtiyacına katkı verecek hem de Manisa’ya katma değer sağlayacak. Bu tesiste 24,6 megawattlık enerji üreterek 103 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağımız gibi belediyemizin iyi de bir gelir elde etmeye başladığını bilmenizi isterim. Yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilçelerimizdeki katı atıkları yani çöpleri trenle taşımaya başladık. Devlet Demiryolları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşüreceğiz. Akaryakıttan da şuan ki fiyatlarla yıllık 15-16 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Bu, Türkiye’de bir ilk ve bu ilke imza atmaktan dolayı gururluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÜRETİCİYE DESTEK

Proje ve hizmetleri hayata geçirirken, çiftçilerin yüzünü güldürecek çalışmaların da her zaman içinde olduklarını dile getiren Başkan Ergün, “Bu yıl sadece tarımsal ve kırsal kalkınmaya 70 milyon lira bütçe ayırdık. Sera desteğinden arıcılığa, fidan dağıtımından gübre desteğine, gölet yapımından tarımsal sulama projelerine, zeytin kasasından üzüm sepetine, kooperatiflere sulama borusu verilmesinden hayvan üreticilerine koç dağıtımına kadar onlarca çalışmayı bir bir hayata geçirdik. İtfaiye, ulaşım, haşereyle mücadele, mezarlık ve sosyal yardımlar gibi birçok hizmeti de Allah’ın izniyle sürdürüyoruz. Bununla birlikte bir projemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Buğday ve arpa tohumu desteklemesi kapsamında Tarım Kredi Kooperatifi ile bir anlaşma yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz ortak finansmanı sonucunda yani 14 milyon 600 bin TL bedelle çiftçilerimize 1.100 ton hububat tohumunu teslim edeceğiz. Ay sonuna kadar bu dağıtımları tamamlamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.

MANİSA YÜZÜNÜ GÜNEŞE DÖNDÜ

MASKİ tarafından yapılan yatırımları da anlatan Başkan Ergün, “Yunusemre ilçemiz sınırlarında tüm merkeze hitap eden eski atıksu arıtma tesisinin yerine, geçtiğimiz yıllarda 80 milyon TL yatırım bedeli ile yeni bir tesis inşa ettik. Güncel rakamlarla bugün böyle bir tesis inşa etmek istesek yatırım bedeli en az 400-500 milyon TL’yi bulurdu. Aynı zamanda güneş enerji santrallerimizle de önemli atılım yaptık. Merkez Atıksu Arıtma Tesisimize ve Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesine toplam gücü 2 megavat olan santraller inşa ettik. Bu 2 tesisten bugüne kadar 12,5 milyon TL’lik elektrik ürettik. Şimdi Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesine 5 megavatlık bir santral daha inşa edeceğiz. Yeni tesisimizin ihalesine 31 Ekim’de çıkacağız. Bir tane de Alaşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisine 1 megwattlık tesis yapacağız. Onun da ihalesi 24 Ekimde. Kısacası, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yüzümüzü güneşe döndük diyebiliriz” dedi.

YENİ DELHİ'YE KADAR ALTYAPI

Alt ve üst yapı noktasında il genelindeki 780 kırsal mahallenin 254’ünün alt ve üst yapısını yenilediklerini aktaran Başkan Ergün, “Metraj olarak da 4.830 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşedik. Yani Manisa merkezden Hindistan’ın Başkenti Yeni Delhi’yi geçecek kadar altyapı çalışması yaptık. Yakında Çin’i de geçip, Japonya’yı da geçip, Amerika’ya gideriz. Yunusemre ilçemizde de bugüne kadar 328 kilometrelik bir çalışma yapmışız. 101 Mahalle Projemiz kapsamında Çamlıca, Gülbahçe, Karaahmetli, Karayağcıhacılar ve Örselli Mahallelerinin alt ve üst yapısını tamamlamıştık. 154 Mahalle Projemiz kapsamında ise Gürle, Karakoca ve bağlısı Sarıkaya’daki çalışmalarımızı noktaladık. Seyitli ve Türkmen Mahallelerimizdeki altyapı işimizin ardından başladığımız kilit parke çalışmamızda ise sona yaklaştık. Son olarak Otmanlar Mahallemizdeki çalışmalarımıza da kısa bir süre önce başladık. İhalemiz kapsamında yer alan Koruköy Mahallemizde ise çalışmalarımızın startını yakında vereceğiz. Helal-i hoş olsun, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi ile civar mahalleleri kapsayan önemli bir projeden bahseden Başkan Ergün, şunları söyledi: “Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ-Akgedik mevkiini kapsayan bölgede 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Projenin fiiliyata dökülmesi için artık son düzlüğe girdik diyebiliriz. Bu yatırımın bedeli ne kadar biliyor musunuz? 47 Milyon Avro. Yani Türk Lirası karşılığı şu anki kurla yaklaşık 855 milyon lira. İnşallah, bu projemizi de hayata geçireceğiz. Hizmet ve yatırımlarımızı kısa başlıklar halinde sizlerle paylaştım. Yaptıklarımızı tek tek anlatmaya kalksak; saatler, günler yetmez. Tabi şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak sadece Yunusemre ilçemize 1 milyar 300 milyon TL yatırım yaptığımızı da ifade etmek istiyorum. Sevdamız olan Manisa’mız için ne yapsak az.”

AYNI ANLAYIŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM

Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler ucuz siyaseti elimizin tersiyle iterek, çamur at izi kalsıncılara kulaklarımızı tıkayarak, Manisa’mızı kalkındırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın her bir ferdi, bu anlayışla hizmet veriyor, bu anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Üretken belediyecilik ve mali disiplin ilkemizden taviz vermeden bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bilge Liderimiz Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi de yarın hayırlısıyla Manisa’mızda ağırlayacağız. “2023'e Doğru Aday Belli Karar Net” sloganıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek mitingde Manisa’nın gücünü büyük bir coşkuyla dosta düşmana göstereceğimizden hiç şüphem yok. Bu duygularla, bu güzel toplantının düzenlenmesinde emeği geçen değerli Yunusemre İlçe Başkanımız Cemal Kutlar ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Son olarak MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz aldı. Düzenlenen organizasyon nedeniyle MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve yönetimine teşekkür eden Akçay, “Manisa’ya bu güzel hizmetleri kazandıran, yatırımların temin edilmesinde ve Manisa’ya prestij projelerin kazandırılmasında bütün Manisa olarak, bütün Türkiye olarak emeğini bildiğimiz Sayın Cengiz Ergün Beyefendi’ye de tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Eğer ülkemiz CHP zihniyetinde yönetilmiş olsaydı şu anda kağnı dönemini geçmezdik. Karşı çıkmadıkları hiçbir hizmet yatırım yoktur. Hem ülkede hem Manisa özelinde bu geçerlidir. CHP temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla uğraşacaklarına kendi milletvekillerinin onurumuz gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla itham eden şerefsizleri partilerinde barındırmayla olmuyor” diye konuştu.