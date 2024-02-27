Manisa'da Armağan mahallesindeki dönüşüm tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Köprübaşı ilçesine bağlı Armağan mahallesinde dönüşümü tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 13,5 milyon TL yatırım bedeli ile tamamlanan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, mahallelerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde daha yaşanabilir bir yer haline geldiğini ifade ettiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Köprübaşı ilçesine bağlı Armağan mahallesine 13.5 milyon TL yatırım beledi ile 3 kilometre kanalizasyon hattı, 3,5 kilometre içme suyu hattı ve 21 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmaları tamamladı.

“MAHALLEMİZ ŞEHİR GÖRÜNÜMÜ KAZANDI”

Armağan Mahalle Muhtarı İsmail Acar, “Mahallemizin alt ve üstyapısı olmadığı için yağışlı havalarda ciddi sıkıntılar çekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Önce mahallemizin altyapı ihtiyacını tamamladı. Ardından da üstyapısını yenileyerek mahallemizi şehir görünümüne kavuşturdu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Mahalle Sakinlerinden Leyla Gökdemir, “Köyümüze alt ve üstyapı yapılmadan önce çamurdan geçilmiyordu. Sokak aralarına arabalar ve ambulanslar giremiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sayesinde sokak aralarımız ana yollar gibi oldu. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.

Armağan Mahallesi eski Muhtarı Nevzat Ünlü, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den çok memnunuz. Mahallemizde dönüşümü yaşattı. Bizleri büyük bir dertten kurtardı. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Abdil Ünlü ise, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, önce mahallemizin altyapı sorununu giderdi ve ardından da üstyapı sıkıntılarımızı kökten çözdü. Mahallemizin hiçbir eksiği kalmadı sokaklarımız pırıl pırıl oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.