Manisa'da arıcılara kışlatma eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, arıların daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirmesi amacıyla arıcılara yönelik kışlatma eğitimlerine başladı.MANİSA (İGFA) - Küresel ısınma ile birlikte yaşanan kuraklığın arıları tehdit ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, arıların, sağlıklı kışlayabilmesi için sonbaharda etkin kuluçka faaliyeti yaparak kış dönemini genç işçi arı kadrosuyla geçirmesi gerektiğine dikkati çekerek, arıcıların gerekli tedbirleri almazlarsa kış döneminde çok büyük arı kayıpları yaşanacağını söyledi.

Arıların ne şekilde besleneceğini anlatan Usta, arıcıların bu dönemde arı kolonilerindeki arılı çerçeveleri sıkıştırarak mutlaka polenli yem ve şurupla besleme yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Beslemenin akşam saatlerinde yapılması ve az miktarlarda (kolonin gücüne bağlı olarak 4-5 çerçevelik bir koloniye 250 gr. polenli kek, bir su bardağı şurup) fakat sık aralıklara (her akşam) verilmesi uygun olacağını belirterek, "Bu besleme faaliyetinin gündüz hava ısısının 14 derecenin altına düşene kadar devam ettirilmesi gerekmektedir. Bunların dışında pekmez, lokum, akide şekeri, üzüm suyu, üzüm posası, meyve suyu ve posalarının vb. arılara yem olarak verilmesi uygun değildir. Bu tür besin maddeleri ile arıları beslemenin yarardan çok zarar getireceği unutulmamalıdır. Arıların sağlıklı kışlayabilmesi için beslemenin yanı sıra varroa paraziti ile etkin bir mücadelede yapılması gerekir. Kuluçka faaliyetinin çok az olduğu bu dönem, varroa paraziti ile etkin mücadele için bir fırsat sunmaktadır. Bu dönemde yapılacak bir ilaçlı mücadele varroa yoğunluğunu en aza indirecektir. Varroa mücadelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat almış ilaçlar kullanılmalıdır” diye konuştu.

2021 yılı verilerine göre Manisa’da arıcılık yapan bin 463 işletme/üreticinin mevcut olduğunu ifade eden Usta, gerekli kışlatma tedbirleri alınmadığı takdirde arılı kovan varlığı ve dolayısıyla bal üretiminde yüzde 60 civarında bir kaybın yaşanmasının olası olduğunu kaydetti.