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Manisa'da afetzedelerin su bedeli 1 TL

GÜNDEM 07.05.2023, 13:46
Manisa'da afetzedelerin su bedeli 1 TL

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, asrın felaketinden etkilenerek Manisa’ya gelen depremzedelere de yardımcı olduklarını belirterek, bugüne kadar kuruma başvuruda bulunan 447 kişinin işlemlerini tamamladıklarını kaydetti.MANİSA (İGFA)  - MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, daire başkanlığı olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı. Akbaş, deprem felaketinden etkilenerek Manisa’ya gelen 447 abonenin işlemlerini tamamladıklarını söyledi.

Akbaş ayrıca, su tasarrufu eğitim projesini ve kaçak su kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmaları da anlattı.

“447 DEPREMZEDE ABONEMİZ İÇİN SU BEDELİ 1 TL’DİR”

Deprem bölgesinden Manisa’ya yerleşen depremzedelere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “İdaremizin Olağanüstü Genel Kurulunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Büyükşehir Meclis üyelerimizin destekleriyle depremzede vatandaşlarımız için anlamlı bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda AFAD’tan alınan ve depremzede olduğunu gösteren bir belge ile afet bölgesinden Manisa’mıza gelen vatandaşlarımızın aboneliklerini ivedi bir şekilde yerine getirerek Türkiye’de öncü olduk. Hem kartlı sayaç hem de mekanik sayaç kullanan depremzedelerimiz için sembolik olarak belirlediğimiz miktar ile suyu 1 TL’ye kullandırmaya başladık. Başlattığımız bu çalışma ile şuana kadar kurumumuza başvuran 447 depremzede abonemiz bulunmaktadır. Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarından tutunda altyapı çalışmalarına kadar tüm ekiplerimiz afet bölgesinde seferber oldu. El ele vererek birlik ve beraberliğimizi bir kez daha böylesine acı günümüzde göstermiş olduk. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

“KAÇAK SU KULLANIMINA TAVİZ YOK”

Su kayıp-kaçaklarını engellemek için İdare olarak yürütülen çalışmalardan da bahseden Talip Akbaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, kayıp kaçak su kullanımının önüne geçilebilmesi noktasındaki hassasiyetiyle Türkiye’de öncü olmuş bir isimdir. 2014 yılından bu yıla kadar içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattında 5 bin kilometre gibi ciddi bir yatırım yapıldı. Kırsal mahallelerin 265’inde yapılan alt ve üstyapı hizmetleriyle mahallelerimizin geleceğine çok önemli yatırımlar yapılmıştır. Kaçak su kullanımı noktasında da 648 bin abonemizin hakkını gözeterek eşit bir şekilde su dağıtımı noktasında özel bir ekip kurduk. Bu konuda asla taviz vermiyoruz. Özel oluşturduğumuz ekiplerimiz ile birlikte aylık ve haftalık raporlarımızı alıp gerekli incelemeleri yapıyoruz. Buradaki tespitlerimizle de gerekli tutanaklarla idari işlemleri gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında 570, 2021 yılında 1.077,2022 yılında da 1.331 kaçak su tespiti yaptık. Hukuksuz kullanıma asla taviz vermiyoruz” dedi.

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