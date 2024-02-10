Manisa'da 929 personelin sağlık taraması gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Kırtık Şantiyesi, Ulaşım, İtfaiye, Zabıta, Besot Merkez birimlerinin görevlileri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü personellerinin sağlık taramalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tehlike sınıflarına göre, kanunda belirtilen aralıklarla çalışanların sağlığını korumak ve ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden tespit edilebilmesini sağlamak adına periyodik sağlık taramalarını il genelinde sürdürüyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli personellerin tahlil ve tetkik işlemleri tamamlanırken; merkezde de Kırtık Şantiyesi, Ulaşım, İtfaiye, Zabıta, Besot Merkez birimlerinin görevlileri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı çalışan personeller de dahil olmak üzere toplamda 929 personel katıldı. Sağlık taramaları yapılırken Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce de personelle bir araya gelerek uygulamayı takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, ilçelerde yürütülen çalışmalarda görev alan personellerin sağlık taramalarının yapılabilmesi için özel donanımlı mobil İSG araçları hizmet veriyor. Büyükşehir personellerinin uzman sağlık çalışanları eşliğinde işitme testi, kan tahlili, akciğer grafisi, EKG, göz, SFT, idrar ve portör muayeneleri yapılıyor.

