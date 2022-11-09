Manisa'da 500 damızlık koç desteği hazırlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi’ kapsamında, 2023 yılı Şubat-Mart aylarında dağıtılması planlanan 500 damızlık koç için çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine, yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımları sağlanarak verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirdiği ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi’ kapsamında üreticiye hibe destekli sunacağı koçların seçimi için Bursa Karacabey TİGEM ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde incelemelerde bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75’lik hibe desteğiyle üreticiyi destekleyeceği proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan damızlık hayvanların seçimi sonrasında damızlık koçların, projeye dahil olan yetiştiricilere proje kapsamında ulaştırılacağı belirtildi.