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Manisa'da 46 milyon TL’lik menfez çalışmaları incelendi

GÜNDEM 02.02.2024, 17:32
Manisa'da 46 milyon TL’lik menfez çalışmaları incelendi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi ve çevre mahallelerde yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek adına 46 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen 1.300 metrelik 2x2 menfez imalat çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Müdür Burak Aslay, “Bölgede aşırı yağışlarda yaşanan taşkın sorunu bu yatırımımız ile kökten çözüme kavuşacak” dedi.  MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, idarenin yatırım ve hizmetlerini yerinde incelemek üzere Turgutlu’ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Genel Müdür Burak Aslay, ilk olarak Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan ile seçim bürosunda bir araya geldi. Ardından Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde İstasyonaltı Mahallesinde yapılan ve çevre mahalleleri de ilgilendiren 46 Milyon TL yatırım bedeline sahip 1.300 metrelik, 2x2 menfez imalat çalışmalarını yerinde inceledi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’a, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı’ndan Mehmet Pehlivan, Mehmet Baskak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Yılmaz, Turgutlu Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Olcay Özsürücü, İstasyonaltı, Yiğitler, Albayrak ve Yıldırım Mahalle Muhtarları ile yetkili personel eşlik etti. Çevre mahalleleri de ilgilendiren çalışma ile bölgede aşırı yağışlı havalarda meydana gelen taşkın sorunu çözüme kavuşacak. İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.  

“MENFEZ ÇALIŞMASI TURGUTLU’NUN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR”

Çalışmalar ile büyük bir sorunun çözüme kavuşacağını belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, konuşmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek başladı. Aslay, “İstasyonaltı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz menfez projesi Turgutlu’nun tamamını ilgilendiriyor. Turgutlu ilçemizde önceki imar planlarında bazı dereler dikkate alınmamış. Yağmur sularını da derelere deşarj etmemiz gerektiğinden ve maalesef bu dere yataklarının olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Bilindiği üzere MASKİ kurulduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde Mimar Sinan Caddesi’nde yaşanan su baskınlarına karşı önlem almak adına önemli bir yağmur suyu hattı yatırımı yapıldı. Bunun yanında Alparslan Türkeş Kavşağı’nda köprülü kavşak yatırımı yapıldı. Atatürk ve Mustafa Kemal Mahallelerinde 5 kilometrenin üzerinde yağmur suyu projesi hayata geçirildi” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ TURGUTLU’YA 700 MİLYON TL YATIRIM YAPTI”

Genel Müdür Burak Aslay, “Özellikle İstasyon bölgesinde yaşanan taşkınlara son vermek adına MASKİ Genel Müdürlüğü olarak proje çalışması yaptık. Ve hızlı bir şekilde 46 Milyon TL yatırım bedeline sahip yaklaşık 1.300 metrelik 2x2 büyüklüğünde menfez imalatlarına başladık. Çalışma ile yağmur sularını bertaraf ederek, bu bölgedeki mahallelerin ve vatandaşlarımızın sıkıntısını çözeceğiz. Tabi belli protokollerin çözülmesi zaman alıyor. İlçemizin ihtiyaçlarını tespit ederek sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Turgutlu’nun Atıksu Arıtma Tesisi yoktu. Büyük bir Atıksu Arıtma Tesisi yaptık. Albayrak Kollektör hattı ile Yeniköy, Urganlı ve Gökkaya mahallelerinin atıksularını Atıksu Arıtma Tesisimize getiriyoruz. Prestij caddelerinin altyapıları, yağmur suyu hatlarını yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğü Turgutlu’da 341 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımlarla birlikte toplamda bu rakam 700 Milyon TL’dir. Sürekli gelişen ve büyüyen, Manisamızın güzide ilçelerinden biri olan Turgutlu’yu daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için sahadayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün her zaman dile getirdiği gibi gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Hiçbir çalışmayı seçim kaygısı ile yapmadık. Seçimden önce de çalıştık, seçim zamanı da çalıştık. Seçimden sonra da vatandaşlarımızı ayırt etmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL PROJELERİ TURGUTLU’YA KAZANDIRACAĞIZ”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Senelerdir bu bölgenin kanayan yarası olan taşkın sıkıntısı artık çözüme kavuşuyor. Biz hep beraber güçlüyüz. Hep birlikte bu işleri yapabilecek insanlarız. Burada biz, Manisa’da Cengiz Başkanımız, Ankara’da iktidar ile birlikte bütün yatırımları çok rahat getirebileceğimizi biliyoruz. Bunun için bu yola çıktık. El birliği ile bu işleri yaparsak iyi yerlere gelinebileceğini biliyoruz. İnşallah çok daha güzel yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“CENGİZ BAŞKANIMIZIN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ”

İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya, “Taşkın sorunu uzun yıllardır yaşanan bir sıkıntıydı. Cengiz Başkanımız ilgilendi. 46 Milyon TL bedelli bu yatırım bölge için çok önemli hizmettir. Bizleri bu dertten kurtardığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun, başkanımızın her zaman arkasındayız, onu çok seviyoruz” dedi.

“HAT ÇALIŞMASI 4 MAHALLE VE BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ”

Albayrak mahalle muhtarı Yalçın Sertel, “Şehrimizin kanayan yarası haline gelen ve İstasyonaltı, Yiğitler, Albayrak ve Yıldırım mahallelerinin sıkıntılarını giderecek bu hat çalışması bölgedeki taşkın sorununun çözümü noktasında önemli bir yatırım olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“BU YATIRIMLA TAŞKIN SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞACAK”

Yıldırım Mahalle Muhtarı Halil Turan, “Mahallemiz şehrin alt kısmında bulunuyor. Yağış olduğunda sular bu bölgede birikiyordu. Bölgede yaşayan vatandaşlar için sorun teşkil ediyordu. Bu çalışma bu sıkıntıyı çözüme kavuşturacak. İnşallah başarılı bir çalışma olur. Emek veren herkese teşekkür ederim. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden çok memnunuz” dedi. 

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