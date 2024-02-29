Manisa'da 237 Öğrenci Sarıgöl AAT’yi gezdi

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Sarıgöl ilçesinde eğitim gören 237 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Sarıgöl İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı. Program sonunda öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.MANİSA(İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa merkez ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin atıksu arıtma tesislerinde suyun arıtılma süreçlerini ve sağlıklı bir şekilde doğaya deşarjını inceleyerek öğrenmeleri amacıyla proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Sarıgöl ilçesinde eğitim gören 237 öğrenci öğretmenleriyle birlikte yetkili personel tarafından Sarıgöl İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde ağırlandı.

ÖĞRENCİLER TESİSİ ÇOK BEĞENDİ Öğrencilere ve öğretmenlere yetkili personel tarafından atıksu arıtım süreçleri anlatıldı. Suyun hanelerden tesise gelişi ve arıtıldıktan sonra doğaya deşarjına kadar olan süreç ile ilgili detaylı bilgi verildi. Süreci ilgiyle takip eden ve tesisin ünitelerini inceleyen öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Öğrenciler yakın zamanda ilçeye kazandırılan tesisi çok beğendi. Ayrıca öğrencilere atıksu arıtma tesislerinde görev yapan meslek grupları hakkında bilgi verildi. Program sonunda öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart hediye edildi.