Manisa'da 2 bin 100 dekar kapalı sistemle sulanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’ndan 4 milyon TL hibe almaya hak kazanan ‘Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi’nde yapılan toplantıda proje kapsamında 2 bin 100 dekar arazinin kapalı sistem ile sulanacağının bilgisi verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanan ‘Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi’nin tanıtım toplantısı Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi’nde yapıldı.

Proje tanıtım toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, İlçe Tarım Müdürü Cihan Doğan, Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Mustafa Tıpırtın ve Ünal Kıykaç ve ilgili mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Bölgede 2100 dekar alanın kapalı sistem damla sulama sistemi ile sulanmasının hedeflendiği proje kapsamında zeytin üretimi yapılan proje sahasında sulu tarıma geçilmesiyle birlikte ürün kalitesinin ve gelirin de artması bekleniyor. Kırkağaç ilçesi Öveçli Mahallesi’nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kırsal kalkınmaya yönelik verilen destekler ile diğer büyükşehir belediyeleri arasında üst sıralarda bulunduklarını belirterek, “Yaptığımız onlarca proje ile diğer belediyelere de örnek oluyoruz. Bazı projelerimizi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı aracılığı ile bazı projeleri ise Tarım İl Müdürlüğü ile ortak gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında 38 farklı proje ve desteklemelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bizim anlayışımız köylü milletin efendisidir anlayışı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile bu projeleri arttırarak devam ettireceğiz. Geçen yılki bütçemiz 70 milyondu. Bu sene iki katını da geçti. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun diyorum” dedi.

Projenin teknik detayları hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Zafer Kalkınma Ajansı’nın sulama ile ilgili olarak projesi çağrısına çıktığını hatırlatarak, “Biz de bu bölgedeki projeyi ajans hibesinden de faydalanarak bu bölgedeki Soma yolunun diğer tarafında kalan alanların damla sulama ile sulanmasına yönelik projemizi ajansa yazdık. Geçen yıl çalışmalarına başladık, projesi hazırlandı. Projede öngördüğümüz sondaj yapım işi çalışmaları başladı. 1 nolu sondaj kuyusu 200 metrede sonlandırdık. İlk verilere göre 25 litre/saniye gibi bir verim almayı öngörüyoruz. Sulama projeleri kısa sürede yapılabilecek yatırımlar değil. Önce yeraltı suyunun etüt ile hangi noktalardan bulunabileceğine yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucunda bu bölge için 6 adet sondaj kuyusu açılmasına karar verdik. Sondaj kuyusu açılması için ihalemizi yaptık. Yaklaşık 4 milyona yakın bir sondaj maliyeti olacak. Şu anda 2 kuyuda sondaj yapımı devam ediyor” dedi.

“2024 YILI SULAMA SEZONUNA ARAZİNİN SULANMASINI HEDEFLİYORUZ”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, sulama yapılacak olan proje sahasında 110 litre/saniye suya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Sulama yapacağımız bölgede saniyede 110 litre civarında debiye ihtiyacımız var. Bölgenin yıllık 1,2 milyon metreküpün üzerinde su ihtiyacı var. Bunu bu sondaj yapacağımız 6 kuyudan karşılamayı öngörüyoruz. Yaklaşık 2100 dekar sahanın ilk etapta sulamaya açılması hedefleniyor. Tapu kayıtlarına göre bölgede 378 malik var. 31 Kasım’a kadar sondajların açılmasının bitmesini hedefliyoruz. Projenin 2024 yılının sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.

Yapılan bilgilendirmenin ve verilen proje bilgilerinin anlatılması sonrasında projeyle ilgili olarak üreticilerin sorularını yanıtlandı.

Soruların da cevaplanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri sondaj sahasında incelemede bulundu.