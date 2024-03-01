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Manisa'da 18 bin 500 öğrenci ve öğretmen bu tesisleri gezdi

GÜNDEM 01.03.2024, 17:01
Manisa'da 18 bin 500 öğrenci ve öğretmen bu tesisleri gezdi

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, il genelindeki öğrenciler için anlamlı bir proje hazırlandı. Gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Şubat ayı içerisinde 18 bin 500 öğrenci ve öğretmen atık suların arıtılma süreçlerini yerinde inceledi. Açılış programı Manisa Merkez AAT’de gerçekleştirilen proje ile öğrenciler evsel nitelikli atık suların arıtılarak sağlıklı bir şekilde Gediz Ovası’na salınması ile ilgili tüm süreçleri yerinde gözlemledi. Gezilere katılan öğrenciler Büyükşehir Belediyesinin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart’ın da sahibi oldu.  MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa’da eğitim gören öğrencilerin Atıksu Arıtma Tesislerinde suyun arıtılma süreçlerini ve sağlıklı bir şekilde doğaya deşarjını gezerek öğrenmeleri amacıyla il genelinde eğitim gezileri düzenlendi. Bu kapsamda Şubat ayı içerisinde 14 ilçede, 18 bin 500 öğrenci ve öğretmen MASKİ’nin başarıyla işlettiği atıksu arıtma tesislerini yerinde inceleyerek, atıksuların hangi aşamalardan geçtiğini öğrenme fırsatı buldu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığından Şube Müdürleri Kürşat Kalemci, Onur Artan ve yetkili personel 14 ilçede düzenlenen gezilere eşlik ettiler.

ÖĞRENCİLER SUYUN ÖNEMİNİ DAHA İYİ ANLADI

14 ilçede düzenlenen gezi programlarına katılım gösteren 18 bin 500 öğrenci ve öğretmene suyun hanelerden tesislere girişi, havalandırma havuzları, çökeltim havuzlarına kadar arıtım süreçleri detaylı olarak anlatıldı. Sürekli Atıksu İzleme Üniteleri (SAİS) hakkında bilgi verildi. Her tesisin çıkış suyundan numune alınarak giriş ve çıkış suyu arasındaki fark gösterildi, laboratuvarlarda yapılan çalışmalar ve SCADA sistemi üzerinden yapılan iş takibi hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı. Ayrıca öğrencilere atıksu arıtma tesislerinde görev yapan meslek grupları hakkında bilgi verildi.  

“ÇEVRECİ TESİSLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE ANLATMAK ÖNEMLİ”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İdaremiz ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak için anlamlı bir projeye imza attık. Projemiz kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefi doğrultusunda idaremiz bünyesinde başarıyla işletilen atıksu arıtma tesislerimizde şubat ayı içerisinde 18 bin 500 öğrenci ve öğretmenimizi ağırladık. Öğrencilerimiz atıksu arıtma tesisi inceleme gezileri esnasında evsel nitelikli atık suların arıtılarak sağlıklı bir şekilde Gediz Ovası’na salınması ile ilgili tüm süreçleri yerinde gözlemleme şansı yakaladı. Aynı zamanda öğrencilerimiz kariyer seçimleri noktasında atıksu arıtma tesisi çalışma alanlarındaki farklı meslek gruplarını da görme fırsatı elde ettiler. Gezilere katılan öğrencilerimizin tamamı Büyükşehir Belediyemizin yeni eğitim hizmetlerinden biri olan MABEM Kart’ın da sahibi oldu. Çevreci tesislerimizi gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

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