Manisa'da 13 milyon TL’lik altyapı yatırımına start verildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 13 Milyon TL yatırım bedeliyle Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 1.5 kilometrelik yağmursuyu kollektör hattı yapım işine başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerde vatandaşlara sağlıklı altyapı imkanı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda ani ve şiddetli yağışlarda yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem almak amacıyla Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 13 Milyon TL yatırım bedeliyle 1.5 kilometrelik yağmursuyu kollektör hattı yapım işine start verildi. Çalışmaları MASKİ kontrol heyeti, yüklenici firma yetkililerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Salihli Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Tuğrul Kaçar takip etti.

YÜZEY SULARI SAĞLIKLI ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLECEK Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde Manisa’mızın 17 ilçesindeki vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Salihli ilçemize bağlı Atatürk Mahallemizde de 1.5 kilometrelik yağmursuyu kollektör hattı yaparak Alaşehir Çayı’na deşarjını sağlayacağız. Çalışmamızla birlikte mahallemizde yaşanabilecek ani ve yoğun yağışlarda yüzey sularının yaşam alanlarından sağlıklı bir şekilde tahliyesi sağlanacak. 13 Milyon TL bedelli işimizi ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. 17 ilçemizde daha sağlıklı altyapı inşa etmek amacıyla çalışmalarımız devam edecek” dedi.