Manisa'da 120 bin meyve kasası dağıtılıyor

Manisa tarımına nefes aldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı destekleri kapsamında 12 bin üreticinin yüzde 100 hibe ile faydalanacağı önemli bir projenin daha başlangıcını yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi meyve üreticilerine yönelik olarak hazırladığı kasa desteği projesini Demirci ilçesinden başlattı.

‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesi doğrultusunda Demirci'de 16 bin meyve kasası üreticilere dağıtıldı.

Projenin açılış programında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 38 farklı kalemde 150 milyon liraya yaklaşan bütçeyle üreticilerin hizmetinde olduklarını söyledi.

Tarımın önemine vurgu yapan Öztozlu, son 3 yılda bu alanda yerel yönetimler olarak desteklerin ivmelenerek devam ettiğini belirterek, "Geçen sene kırsal kalkınmaya 70 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Bu sene Başkanımız Cengiz Ergün, toplam 122 milyon liralık bir destek paketi açıkladı. Daha sonra ilave olan projelerle KDV dahil 150 milyon liraya yaklaşan bir bütçe oldu. 38 farklı kalemde kırsala destek veriyoruz. Meyve Üreticilerine 100 Bin Kasa Desteği projesi olarak yola çıkmıştık, sizlerden gelen talepleri Başkanımıza ilettik, kendisi de gereken neyse yapın diyerek ilave 20 bin kasanın daha dağıtılmasının talimatını verdi. 120 bin adet kasanın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunların da 16 bin tanesini Demirci’de siz değerli üreticilerimize vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.