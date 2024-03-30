Manisa'da 1 milyon 600 bin TL’lik yatırımda sona gelindi

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 11 Milyon 600 Bin TL’lik yatırım bedeliyle Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde başlattığı ve 9 mahalleyi kapsayan 500 metrelik yerinde döküm kısmi yağmursuyu menfez çalışmalarında sona gelindi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde sağlıklı altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 11 Milyon 600 Bin TL’lik yatırım bedeliyle Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk mahallesi Yeniköy mahallesi üzerinde başlatılan ve 9 mahalleyi kapsayan 500 metrelik yerinde döküm kısmi yağmursuyu menfez çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Şahika Orhan ve MASKİ kontrol heyeti yerinde inceledi.

YÜZEY SULARININ TAHLİYESİ KOLAYLAŞACAK

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde mahallelerimizi sağlıklı altyapıya kavuşturmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 11 Milyon 600 Bin TL’lik yatırım bedeliyle Gölmarmara ilçemiz Atatürk mahallesinde başlattığımız ve 9 mahalleyi kapsayan 500 metrelik yerinde döküm kısmi yağmursuyu menfez çalışmalarında da sona geldik. Ekiplerimizin yoğun mesaisiyle kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmamızla birlikte ani ve yoğun yağışlı dönemlerde yüzey sularının tahliyesi kolaylaştırılarak taşkın riskine karşı önlem alınmış olacak. Geçiş güzergahını kullanan araç sürücüleri ve yayalarda taşkınlardan olumsuz etkilenmeyecek. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun” dedi.