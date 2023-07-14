Manisa 'çevre' için dönüştürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içinde bünyesindeki araç filosunda kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 67 ton lastiği geri dönüşüme göndererek çevreye ve ekonomiye katkı sağlarken, 2023 yılının ilk 6 ayında ise 39 ton lastiği geri dönüştürerek yeşil bir gelecek için ekonomiye kazandırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olarak depolanması, geri dönüşümünün sağlanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Emrullah Oğulluk, bakım ve onarımı yapılan araçlardan çıkan ekonomik ömrünü tamamlamış lastiklerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak depolandığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın e-ÇBS veri giriş sistemine kayıtlarının yapıldıktan sonra belirli bir miktara ulaşması sonrasında yine bakanlık tarafından yetkilendirilen geri dönüşüm ve bertaraf tesisi yetkililerine teslim edildiğini söyledi.

Daire Başkanı Emrullah Oğulluk, “Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız 2022 yılında toplamda 67 bin 530 kilo ağırlığındaki ekonomik ömrünü tamamlamış lastiği, 2023 yılının ilk 6 ayında ise 39 bin 910 kilo ekonomik ömrünü tamamlamış atık lastiğin bertaraf edilmek üzere bakanlık tarafından belirlenen geri dönüşüm tesislerine teslimi yapılmıştır. Artık kullanılmaz durumda olan atık lastiklerin çevreye zararının önlenmesi, ekonomik olarak ülkeye katkı sağlaması amacıyla ilgili firmalar tarafından geri dönüşümü sağlanarak granül ve toz haline getirilen kauçuk hammadde yürüyüş yollarında, spor sahalarında, çocuk oyun gruplarının zeminlerinde kullanılıyor. Kentlerin peyzaj alanlarında, tenis sahalarında, suni çim futbol sahalarında kullanılacak olan hammadde, karayollarında asfalt katkı maddesine, lastik ayakkabıya ve bota dönüştürülerek yeniden ülke ekonomisine kazandırılıyor” dedi.