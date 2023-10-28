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Manisa Çelikli’nin çehresine 68,5 milyon liralık dokunuş

GÜNDEM 28.10.2023, 12:19
Manisa Çelikli’nin çehresine 68,5 milyon liralık dokunuş

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli mahallesinde başladığı 11 kilometre kanalizasyon hattı döşeme işinde son aşamaya gelirken, 100 bin metrekarelik üstyapı çalışmasına devam ediyor. 19 kilometrelik içme suyu hattı da yenilenen Çelikli’ye 68,5 milyon TL yatırım yapılıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesiyle kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli’nin Çelikli mahallesinde kanalizasyon hattı döşeme işinde sona gelindi. 100 bin metrekarelik üstyapı çalışmasına tüm hızıyla devam eden MASKİ, bir kırsal mahallenin daha çehresini değiştiriyor. 19 kilometre içme suyu şebeke hattının yenilendiği mahallede daha sağlıklı bir çevre için foseptik imalatına da başlandı.

Mahalle Muhtarı Erol Akca, “İçme suyu hattımızdaki çalışmalar tamamlandı. Sondajımız çakıldı. Buna ilave elektrik nakil hattı da çekildi. Suyla ilgili bütün sorunlarımız bitmiş oldu. Kesintisiz, sağlıklı bir suya kavuştuk. Kanalizasyon hattımızda çalışmalar devam ediyor. Tertemiz bir köy havasına sahip olduk. Cengiz Başkanın ve ekibinin ortaya koyduğu özveriye çok teşekkür ediyorum. Bize hep dediler, ‘Köylü Milletin Efendisidir’ diye. Biz, bunu Cengiz Başkanımızın yaptığı yatırımlarla anlamış olduk. Cengiz Başkanın döneminde muhtar olduğum için çok şanslıyım. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah’ım O’na uzun uzun ömürler versin” dedi.

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