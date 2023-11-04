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Manisa Büyükşehir’den üç ilçeye ziyaret

GÜNDEM 04.11.2023, 15:08
Manisa Büyükşehir’den üç ilçeye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim birimlerinin etkin bir şekilde hizmet vermesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde eğitim birimlerine ziyaret gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde Büyükşehir Belediyesi eğitim hizmet birimlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleriyle ziyaretlerine devam etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Halk Eğitim Şube Müdürü ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, ilk olarak Gölmarmara MABEM birimini ziyaret etti.

Birim idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir heyeti, eğitim-öğretim dönemi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. MABEM’deki toplantının ardından Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de ziyaret edildi. Gölmarmara ziyaretinin ardından heyet, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerine de ziyaret gerçekleştirdi. Burada da ilk olarak MABEM idareci ve öğretmenleriyle toplantı gerçekleştiren Büyükşehir heyeti, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ni de ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Büyükşehir heyeti, idareci, öğretmen, veliler ve öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu. Eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla ilçe ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.

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