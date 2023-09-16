Manisa Büyükşehir’den Selendili üreticilerine kasa desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında Selendili bin 50 üreticiye 10 bin 500 adet kasa desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde, tarıma ve kırsal kalkınmaya desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında Selendili üreticilere 10 bin 500 adet kasa desteğinde bulundu.

Selendi’de gerçekleştirilen törenle kasalar üreticilere teslim edilirken, tören Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Önder Baştürk, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Programda konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamını üreticilere iletti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, “Bu hafta ve önümüzdeki hafta 120 bin adet kasayı siz üreticilerimiz buluşturmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz ay sepet ve üzüm sergi örtülerini dağıtmıştık. Önümüzdeki ay da zeytin hasat örtülerini teslim edeceğiz.

Yem bitkisi tohumlarımız ile sulama borularımızı üreticilerimizle buluşturacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Cengiz Başkanımızın talimatıyla 122 milyon lirayı tarım ve çiftçilerimiz için harcayacağız. Tarım sektörü ve üreticilerimiz bizler için çok önemli. Gücümüzün yettiği kadar her zaman yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük bütçelerle sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Şu anda Alaşehir’de dozerlerimiz çalışmalarına devam etmekte. Sonrasında makinalar Selendi’ye gelerek göletlerdeki çalışmalarını tamamlayacak” ifadelerini kullandı. Ardından 10 bin 500 adet kasa, üreticilere teslim edildi.