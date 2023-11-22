Manisa Büyükşehir zeytin emekçilerine desteğini sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç ilçesinde Karakurt-İlyaslar-Öveçli Mahallelerinde zeytin hasadında çalışan emekçileri ziyaret ederek, koruyucu malzeme dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, tarım sektöründe çalışan emekçilere yönelik olarak başlatılan koruyucu malzeme dağıtımı Kırkağaç ilçesinde devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Murat İpek ve mahalle muhtarları ile birlikte Kırkağaç ilçesinde Karakurt-İlyaslar-Öveçli Mahallelerini ziyaret ederek, zeytin hasadı yapan emekçilerle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten heyet, tarım emekçilerinin iş sırasında kullanacağı plastik sepet, bez çanta, eldiven, toz maskesi, şapka, bere, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu malzemeleri takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal alandaki desteklerinden mutluluk duyduklarını belirten mahalle muhtarları, koruyucu malzeme dağıtımının ardından görüşlerini dile getirdi. Mahalle muhtarları, Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, “Cengiz Ergün Başkanımızın tarımdaki üreticilerimizi kasa, sepet, zeytin örtüleri gibi projelerle desteklediğini biliyoruz. Bugün de buraya zeytin toplama malzemeleri getirdiler. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden çok memnun. Zeytin tarlalarında vatandaşların memnuniyetini gördük. Bizler de memnunuz. Biz Cengiz Başkanımızın başarılarının devamını diliyoruz, çok teşekkür ediyoruz” dedi.