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Manisa Büyükşehir Zabıtası'ndan denetimlere devam
GÜNDEM 06.01.2023, 17:33
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan marketlerde denetim gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa kent merkezinde hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde birçok konuda detaylı incelemelerde bulunuldu.
Denetimlerde reyonları tek tek gezen ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar ile son kullanma tarihi geçmiş ürünler noktasında gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili idari yaptırım uygulanırken, son kullanma tarihi geçen ürünler satıştan men edildi.
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