Manisa Büyükşehir ve MASKİ sağanak yağışa karşı sahada

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son zamanların en şiddetli sağanak yağış uyarısının yapılmasının ardından teyakkuza geçti. İl genelinde etkisini artıran yağışların herhangi bir taşkına sebebiyet vermemesi için ekipler, muhtelif su birikintilerinin oluştuğu yerlere anında müdahalede bulundu.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son zamanların en şiddetli sağanak yağış uyarısının yapılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağış ile birlikte sıklıkla temizlenen yağmursuyu ızgaralarına gelen malzemeler ekiplerin özverili çalışmalarıyla temizleniyor. Yağış boyunca yoğun mesai harcayan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, 17 ilçede yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları ve derelerde temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor. Yoğun yağışta canla başla çalışan ekipler, mazgal ve rögarların temizliğini yaparak su akışını sağlıyor, kısmi su birikintilerine de anında müdahaleye devam ediyor.

Yağışlar boyunca il genelinde ekiplerin 7/24 görev başında olduklarının altını çizen Kanalizasyon Daire Başkanı Cem Çöllü, “Yağışların etkisini göstermesi ile birlikte tüm ekiplerimiz ile birlikte sahadaki yerimizi aldık. Yağmur suyu hatlarımıza ve ızgaralarımıza ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunması sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmasına izin vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca 185 Çözüm Merkezi de vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için her zamanki gibi hazır durumda. Bizim sahadaki mesaimiz yağışların bitmesine dek devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün koordinasyonunda vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.