Manisa Büyükşehir personelinden Ata'sına saygı
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete göç edişinin 85’inci yıldönümünde, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir iştiraklerinde görev yapan personeller, saatler 09.05’i gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir iştiraklerinde görev yapan personeller, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümünde Ata’mıza saygısını bir kez daha gösterdi.
Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da hayat 2 dakikalığına durdu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve tüm personeller, hizmet binaları önünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Atatürk’ü anma programı noktalandı.
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