Manisa Büyükşehir Kırkağaç’ta yol konforunu arttırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan Halkaavlu, Gökçukur ve Sakarlı mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Muhtarlar yapılan yol çalışmaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

İl genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Halkaavlu, Gökçukur ve Sakarlı mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 12 kilometrelik sathi kaplama yol çalışmalarını değerlendiren muhtarlar başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten ekipler, devam eden çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi aynı zamanda muhtarların taleplerini de ilgili dairelere iletmek üzere not aldı.

Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeler de muhtarlara teslim edildi. Mahalle muhtarları, ziyaretlerden duydukları memnuniyetlerini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen tüm personellere teşekkürlerini iletti.

Halkaavlu Mahalle Muhtarı Fehmi Törüsel, “Yolumuz önceden sıkıntılıydı, yolda çökmeler kenarlarda daralmalar vardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu hizmet on numara oldu. Yol demek medeniyet demek. Yapılan yoldan çok memnunuz. Bunların yanında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sulama havuzu kazandırdılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e yapmış olduğu yatırımlardan yolumuzu yaptı, yolumuzu genişletti, mahallemize önceden cazibeli su geliyordu şimdi sondaj yaptılar. Yukarı bölgelerde hayvanların su ihtiyacı vardı, hayvanlar için 3 tane su göleti yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun. Yolumuz çok güzel oldu. Önceden katırın üstünde gidiyor gibiydik, şimdi at üstünde gidiyoruz gibiyiz. Çok güzel oldu yolumuz” dedi.

Sakarlı Mahalle Muhtarı Feytullah Kale, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den çok memnunuz. Mahallemizin yolu kötü durumdaydı. En son Özel İdare zamanında yapılmıştı. Bu yıl asfaltımız döküldü, alt yapımız tamamlandı. Havaların da sıcak olmasına denk geldi, güzel bir çalışma oldu. İnşallah daha iyilerini görürüz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.