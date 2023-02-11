Manisa Büyükşehir itfaiyesi Adıyaman’da

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Osmaniye ilindeki arama-kurtarma görevlerini tamamlamasının ardından Adıyaman’a geçti.ADIYAMAN (İGFA) - Besni ilçesinde Üzümlü Sitesi Arı Apartmanı’nda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, afetin yaralarını sarmak için büyük gayret sarf ediyor.

Osmaniye’deki çalışmalarını tamamlamasının ardından AFAD koordinasyonunda Adıyaman görevi için bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Besni ilçesinde Üzümlü Sitesi Arı Apartmanı’nda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin 6. gününde çalışmalarını büyük bir özveri ve hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin yaralarını sarmak için diğer kurtarma ekipleriyle birlikte işbirliği içinde gayret sarf ediyor. Üzümlü Sitesi Arı Apartmanı’nda çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında demir kesme makineleri, şarjlı hidrolik kesici ve beton kırıcılar gibi ekipmanlarla bölgedeki diğer kurtarma ekiplerine destek sağlıyor.