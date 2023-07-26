Manisa Büyükşehir istismarcılara izin vermiyor

Vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - İl genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek para kazanmayı amaçlayan dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kalabalık noktaları kendilerine mesken tutan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Zabıta ekiplerine yakalanan dilenciler haklarında işlem yapılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na götürülürken, topladıkları paralara da kamu adına el konuldu.

Uygulamaların tüm hızıyla devam edeceğini söyleyen Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Manisalılardan bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri çağrısında bulunurken, “Manisalı vatandaşlarımızın kamuya açık alanlarda rahatça yürüyebilmeleri, duygu istismarcıları nedeniyle mağdur olmamaları amacıyla tüm ekiplerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yapılan denetimlerde birçok dilenciyi yakalayarak haklarında işlem yaptık. Yaptığımız çalışmalar ile 2023 yılı Ocak ayından 25 Temmuz tarihine kadar 248 dilenci yakalanarak, haklarında işlem yapıldı. Duygu sömürüsü karşılığında topladıkları paralara ise kamu adına el konuldu. Vatandaşlarımızın rahatı için denetimlerimiz tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlarımızdan bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Gördükleri dilencileri bizlere bildirerek, yardımcı olabilirler” diye konuştu.