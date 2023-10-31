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Manisa Büyükşehir'den üreticiye teknolojik destek

GÜNDEM 31.10.2023, 15:59
Manisa Büyükşehir'den üreticiye teknolojik destek

Üreticilere yönelik desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, alımını yaptığı 69 adet tarım makinesini düzenlenen törenle, ilçe ziraat odalarına, mahalle muhtarları ve ilçe muhtarlık işleri müdürlüklerine teslim etti.MANİSA (İGFA) - Bereketli topraklara sahip olan Manisa’da, üretimin her alanında üreticiyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, alımını yaptığı 69 adet tarım makinesini düzenlenen törenle, ilçe ziraat odalarına, mahalle muhtarları ve ilçe muhtarlık işleri müdürlüklerine teslim etti.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Ziraat Odası Başkanları ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk konuşma yaptı. Üreten şehir Manisa’da bu projelerin önemine değinen Öztürk,” Tarıma yapılan tüm çalışmalardan dolayı hem üreticililerimiz, hem kurumum adına Sayın başkanımız Cengiz Ergün’e şükranlarımı arz ediyorum ”dedi.

“ÇİFTÇİLER ORTAK KULLANACAK”

Teslimi yapılan 69 tarım makinesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün,” Bugün, çiftçilerimizin ihtiyacı olan ancak satın almaları durumunda ekonomik anlamda yük getirecek makinelerin 3’üncü parti teslimi için bir aradayız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,5 milyon liralık bir destekle koyun yıkama, gübre, taş toplama, üzüm sıkma makinesi ve atomizör gibi 17 adet makine ve ekipmanı satın alarak, çiftçilerimizin ortak kullanımı için ilgili ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat odalarına teslim etmiştik. Bu yıl da Ağustos ayında, 3 milyon liralık destekle 58 adet makinenin teslimini gerçekleştirmiştik. Sizlerden gelen talepleri dikkate alarak bu çalışmamıza devam ettik. Bugün, alımını gerçekleştirdiğimiz toplam 69 adet makineyi daha hayırlısıyla teslim edeceğiz ”dedi.

ÜRETİMİN ARTMASINI VE DAHA VERİMLİ OLMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Teslimini yapılan makinelerle ilgili bilgileri de paylaşan Başkan Ergün,” 2 milyon liralık bedelle; 7 adet badem soyma makinesi, 7 adet Antep Fıstığı soyma makinesi, 3 adet Kestane ve Kozalak Soyma Makinesi, 17 adet Ceviz Soyma Makinesi, 5 adet zeytin eleme makinesi, 19 adet Zeytin Çizme ve Kırma Makinesi, 10 adet toprak silindiri ve 1 adet traktör arkası burgu ile birlikte toplamda 69 adet tarım makinemizi çiftçimizin hizmetine sunacağız. Geçtiğimiz yıldan bu yana 7 milyon lira gibi bir yatırımla toplamda 144 adet tarım makinesini üreticimizin makine parkına kazandırmış olmanın mutluluğuyla bugün karşınızdayım. Rabbim, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun. Bu makineler, üretimin artmasını ve daha verimli olmasını sağlayacaktır. Çiftçilerimizin daha az iş gücüyle daha fazla ürün elde etmesine ve buna bağlı olarak daha fazla kazanç sağlamasına da inşallah yardımcı olacaktır” diye konuştu.

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