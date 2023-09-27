Manisa Büyükşehir'den Saruhanlı'ya bitüm desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin arasında imzalanan protokol kapsamında Saruhanlı’daki arazi yollarında kullanılmak üzere ilçe belediyesine bitüm desteği verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Saruhanlı Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyesinin yol yapımında kullanması amacıyla bitüm desteğinde bulunuldu.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile birlikte ilçe belediyesi tarafından Hacırahmanlı-İshakçelebi Mahalleleri güzergahında gerçekleştirilen satih kaplama asfalt çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Cengiz Başkanımızdan ne zaman bir talepte bulunsak Allah razı olsun, taleplerimizi geri çevirmiyor. Biz bu hizmetleri Saruhanlı’daki üreticilerin, çiftçilerin tarlalarına rahat gidebilmeleri, ürünlerini değerinde satabilmeleri için istiyoruz. Tabi ki bundan önce de üreticilerimizin ana asfalta, sürat yoluna çıkmalarını engelliyoruz. Alternatif yollar oluşturuyoruz. Bu anlamda, Büyükşehir’den bitüm talebimiz oldu. Çiftçilerin yollarını yapacağımızı söyledik, Cengiz Başkanımız da bize 4 araba bitümü hibe etti. Ben Saruhanlı adına, çiftçi ve üreticiler adına, şahsım adına, üretimde devamlılığa destek olduğu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun” diye konuştu.