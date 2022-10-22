Manisa Büyükşehir'den park sorununu çözen hamle

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye Spor Salonu’na gelen taraftarlara kolaylık sağlamak amacıyla ana yol üzerinde 12 dönümlük alanda otopark alanı oluşturdu. 300’ün üzerinde aracın sığabileceği otopark alanı ile park sorununa Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüm üretildi. Maçlara gelen sporseverlere büyük kolaylık sağlayacak otoparktan herhangi bir ücret de alınmayacak.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un maçlarını oynadığı Muradiye Spor Salonu’nun olduğu noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark alanı açıldı. Bu akşam saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile kapalı gişe oynanacak olan maç öncesinde yetiştirilen otopark alanı ile salona gelen taraftarların herhangi bir mağduriyet yaşamasının da önüne geçildi.

Yeni kurulan otopark alanı Evrenos Mahallesinin girişinin tam karşısında Evronos Mezarlığının yanında yer alan otopark alanı salona çok yakın bir noktada bulunuyor.

Ücretsiz otoparkı 300’ün üzerinde araç kullanabilecek Manisa’ya tarihinde basketboldaki ilk süper lig deneyimini yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un iç saha maçlarında herhangi bir park sorunu yaşanmaması için 12 dönümlük arazi üzerine kurulan otopark alanına 300’ün üzerinde araç kullanabilecek. Otopark alanına araçlarını park eden basketbol severlerden herhangi bir ücret de alınmayacak.