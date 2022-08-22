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Manisa Büyükşehir'den 'hayır'lı işler

GÜNDEM 22.08.2022, 09:08
Manisa Büyükşehir'den 'hayır'lı işler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman’ın işyeri açılış törenine katılarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Büyükşehir heyeti, daha sonra Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin tarafından düzenlenen aşure hayrına da katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, şube müdürleri ile birlikte Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman’ın kuaför dükkanı açılışına katıldı.

Enis Sağman’a hayırlı ve bol kazançlar dileyen Daire Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini de ileterek, göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti. Büyükşehir heyeti daha sonra Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin tarafından düzenlenen aşure hayrına da katıldı. Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Büyükşehir ekibi, hayrın kabul olması temennisinde bulundu.

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