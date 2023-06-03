Son Dakika

Manisa Büyükşehir'den çilek üretimine destek

GÜNDEM 03.06.2023, 14:14
Manisa Büyükşehir'den çilek üretimine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, üretimin artmasını sağlamak amacıyla üreticilere yönelik verdiği desteği arttırarak devam ettiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun katılımıyla Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törenle 80 çilek üreticisine üretimde kullanılacakları 80 top malç naylonu dağıtımı yapıldı. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya verdiği desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Üreticilerin ürünlerinin ve gelirlerinin artmasını, ekonominin canlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilere desteğini sürdürüyor. Yapılan meyve fidanı, zeytin kasası, üzüm kelteri desteklerinin yanında Manisa Büyükşehir Belediyesi şimdi de üreticilere çilek üreticisine üretimde kullanılmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla malç naylonu dağıtmaya başladı. Yüzde 75 hibe destekli olarak başlatılan malç naylonu dağıtımı Köprübaşı ilçesiyle başladı. Düzenlenen törende 80 üreticiye 80 top malç naylonu dağıtımı yapıldı. Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törene Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İlçe Tarım Müdürü Aytekin Sağıroğlu, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Başkaya, MHP İlçe Başkanvekili Yücel Mergen, AK Parti İlçe Başkanı İsa Taşer, Esnaf Odası Başkanı Sefa Uysal ve üreticiler katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere destek vermeye devam ettiklerini belirterek, yapılan törenle de çilek üreticilerine destek verdiklerini söyledi. Yılmaz Usta, Köprübaşı ilçesinde dağıtılan 80 adet,  Kula ilçesinde 23 top malç naylonuna ek olarak Salihli ilçesinde 27 top malç naylonu dağıtımı yapılacağını söyledi. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise konuşmasında, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geçen sene 75 milyon olarak ayırmış olduğumuz kırsal kalkınmaya ayırdığımız bütçe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile 130 milyona çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Köylü Milletin Efendisidir’ anlayışıyla çalışmalarımıza ve üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla daha önce damızlık koç dağıtımı, meyve fidanı dağıtımı, zeytin kasası, üzüm kelteri gibi desteklerde bulunduk. Planlanan programımız kapsamında da haftaya tekrar damızlık koç teslimlerine başlıyoruz. Buna ek olarak meyve ve sebze üretiminde kullanılan sepet dağıtımını üreticilerimize yapacağız. Ürünlerin kurutulmasında kullanılacak olan 10 milyon lira değerinde kurutma makinesi ve sergi dağıtımı yapılacak. Burada yapılan törende ise çilek üreticilerine 80 top malç naylonu dağıtımında bulunduk. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar diliyoruz” dedi. 

Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı ise kırsal kalkınmanın desteklenmesini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüzde 75 hibe destekli olarak verilen malç naylonlarının üretime katkı sağlayacağına inanıyorum. Üreticilerimizin de bunlardan verim alacağına inanıyorum. Elimizden gelen desteği biz de üreticilerimize vermeye devam edeceğiz. Yapılan törenin hayırlar getirmesini dileyerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne tekrar teşekkür ediyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından çilek üreticilerine protokol üyeleri tarafından üreticilere malç naylonları teslim edildi. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24