Manisa Büyükşehir'de yeni rota Adıyaman

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Osmaniye’nin ardından Adıyaman’da yürütülen çalışmalara katıldı. CMANİSA (İGFA) - Depremin yaşandığı ilk saatlerde hızla Osmaniye’ye intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, burada arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Osmaniye ilçesinde yürütülen çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Adıyaman Besni ilçesine görevlendirildi. Enkaz altından gelecek güzel haberler için cansiparene yürütülen mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş de takip etti.

Tüm güçleriyle afet bölgesinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, “Ülkemizi derinden sarsan, deprem afetinin ardından tüm ekiplerimizle hızla afet bölgesine intikal ettik. Arama kurtarma çalışmalarına katılan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de Osmaniye’deki çalışmalarının ardından Adıyaman’da göreve başladı. Cansiperane mücadele eden ekiplerimiz çok sayıda depremzedenin enkaz altında çıkmasını sağladı. Hepimiz enkaz altından gelecek güzel bir haber umuduyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyduğu lojistik desteği de ekiplere teslim eden Memiş, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer deprem bölgelerindeki çalışmalarını takip etmek üzere buradan ayrıldı.