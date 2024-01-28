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Manisa Büyükşehir'de maaş zammı sevinci

GÜNDEM 28.01.2024, 15:47
Manisa Büyükşehir'de maaş zammı sevinci

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 4 bin 615’i bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından Büyükşehir çalışanları, Başkan Ergün’e alkışlar ve sevgi gösterileriyle teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün makamında imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, iştirak şirketlerde çalışan 4 bin 615’i bulan personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza töreninin ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hizmet-İş Sendikasıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ardından çalışanlarımızın özlük haklarıyla ilgili nihai sonuca ulaştık. Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve iştiraklerimizde bulunan 4 bin 615 hizmet alım personelimizin ücretlerinde güncelleme yaptık. Sendikamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, en düşük ücret olarak tabir ettiğimiz ve 745 personelimizin aldığı ücreti 26 bin 508 TL olarak belirledik. Bunun dışında kalan ve personelimizin yüzde 80’ini oluşturan 3 bin 805 çalışanımızın alacağı ortalama ücreti de 27 bin 510 liraya yükselttik. Bunun dışında kalan 65 personelimizi de 27 bin 510 liranın üstünden yukarıya doğru kademelerini alan çalıştığı iş birimine göre sınıflandırdığımız 65 personelimizin de en üst sınırı da 40 bin liranın üstüne çıkıyor” diye konuştu.

Yapılan zammın detaylarını paylaşan Başkan Ergün, “Yaptığımız bu iyileştirmeyle yıllık bazda yüzde 135; son 6 ayı baz aldığımızda ise yüzde 69 gibi bir artış yapmış oluyoruz. Bilindiği üzere memur maaşlarına devletimiz tarafından yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Bunu göz önüne aldığımızda, değerli çalışanlarımıza yaptığımız artış oranı ortadadır. Yani yüzde 20 oranında daha fazla kendilerine bir ücret ödemesi yapılacak. Bunların hepsi çalışanlarımız için çalışanlarımıza yapılan güzellikler” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışanların özlük hakları, maaşlarının gününde alınması, sosyal hakları gibi konulara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Yine aynı hassasiyetle çalışanlarımızın ve onların değerli ailelerinin yüzünü güldürecek sözleşmeyi imza altına almış olduk. Bu vesileyle yeni maaş zamlarının değerli çalışanlarımıza ve onların kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu, bereketli olmasını yürekten diliyorum. Manisa’mıza hizmet noktasında hep birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar için de hepsine şahsım ve Manisalı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, helali hoş olsun” diye konuştu..

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