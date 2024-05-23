Manisa Büyükşehir çalışanlarına büyük destek

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik zorlukların çalışanlar üzerinde oluşturduğu baskıyı bir nebze olsa azaltmak amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli sözleşmeli ve memurların sosyal denge tazminatı yasal en üst sınır olan yüzde 120 oranında verilecek. Sosyal denge sözleşmesi protokolüne imza atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vermiş olduğu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Mesai arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi protokol töreni gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Manisa Şube Başkanı Recep Abatay ile Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde görevli personeller katıldı. Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Bugün, siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın refahını ve motivasyonunu artırmayı amaçladığımız önemli ve güzel bir an için bir araya geldik. 31 Mart Seçimlerinde değerli mesai arkadaşlarıma bir söz vermiştim. Bugün vermiş olduğum bu sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yetki alan Tüm Yerel-Sen ile imza altına alacağımız Sosyal Denge Sözleşmesi ile çalışanlarımızın hakları konusundaki iyileştirmelerimizi elimizdeki imkânı en üst seviyede kullanacak biçimde gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“AYRIM OLUŞTURAN ANLAYIŞA SON VERDİK” Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde görevli bin memur ve sözleşmeli çalışanın sosyal denge tazminatını kadro ya da pozisyon ayırmaksızın yasal olarak belirlenmiş olan miktarın tavan oranında ödeneceğini müjdeleyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzde çalışan sözleşmeli arkadaşlarımız sosyal dengelerini tavan rakamın yüzde 50’si oranında alıyordu. Yönetici pozisyonunda olmayan memur arkadaşlarımız da yüzde 70’lik orandaydı. Ayrım oluşturan bu anlayışa son vererek, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm sözleşmeli ve memur çalışma arkadaşlarımız yasal en üst sınır olan yüzde 120 oranında sosyal denge alacak” diye konuştu.

“MANİSA’MIZA EN GÜZEL HİZMETLERİ ULAŞTIRACAĞIZ” Başkan Ferdi Zeyrek, “Mesai arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onlar emeğinin karşılığını alsın ki, yüzleri gülsün. Yüzleri gülsün ki, daha mutlu bir şekilde Manisa’mıza hizmet verelim. Bu anlayışla hareket ederek, kıymetli mesai arkadaşlarımızla el ele vererek, güzel Manisa’mıza en güzel hizmetleri ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.



“BAŞKANIMIZ BU KONUDA BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU” Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede ise, “Başkanımız bu konuda bize çok yardımcı oldu. Bu anlayışı bizim için çok değerliydi. Çünkü biz mesai arkadaşıyız. Eşit bir şekilde yasal en üst sınırdan sözleşme yapıldı. Bu sözleşmenin hazırlanmasında emeği olan değerli bürokratlarımıza da şube başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.