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Manisa Büyükşehir Belediyesine iki ödül

GÜNDEM 27.01.2024, 14:27
Manisa Büyükşehir Belediyesine iki ödül

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan Tarihe Saygı Projeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesine Tarihi Kentler Birliği’nden 2 adet proje ödülü getirdi. Büyükşehir Belediyesinin Gördes ilçesi Hayri Büke Evi restorasyon projesi ile Demirci ilçesi Küpeler Camii restorasyon projeleri, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda proje ödülüne layık görüldü.MANİSA (İGFA) - Tarihi Kentler Birliği’nin ‘2022 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’ proje ödülleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapı ölçeğinde hazırladığı koruma projeleri, kent belleğinin yaşatılması ve koruma bilincinin aşılanmasına destek olan çalışmaları nedeniyle ‘Proje Ödülü’ne değer bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya bir proje ve bir uygulama kategorisinde olmak üzere iki proje ile katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan Tarihe Saygı Projeleri, Manisa’ya iki ödül olarak dönmüş oldu. GÖRDES HAYRİ BÜKE EVİ İlk proje Gördes Hayri Büke Kent Müzesi ve Kültür Evi röleve restitüsyon ve restorasyon projesi oldu. Geçmişi 1950’lere dayanan ve konut olarak inşa edilen Hayri Büke Evi, 2020 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak 2021’de tescillendi. 2. Ulusal Mimari Dönemi’ne ait olan yapının röleve, restitüsyon, restorasyon projeleri tamamlandı. Yapının üst katı sergi salonu, alt katı ise Gördes halı üretimine dair eğitimlerin verileceği kültür evi olarak tasarlandı. Geçmişte Manisa milletvekilliği yapmış olan Hayri Büke’ye ait antik eserler, para ve silah koleksiyonlarının yapıda sergilenmesi için projeleri hazırlandı. Yapının arka bahçesi, halkın kullanımına açık bir çay bahçesi olarak düzenlendi. Deprem başta olmak üzere, zarar verebilecek yükler etkisindeki statik dinamik durumunun belirlenmesi ve bu kapsamda gerek duyulması halinde uygulanabilecek yapısal müdahalelerin değerlendirilmesi amacıyla yapının güçlendirme projeleri tamamlandı.

DEMİRCİ KÜPELER CAMİİ Diğer proje ise Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahallesi’nde bulunan Eski Cami Restorasyon projesi uygulaması oldu. Küpeler Mahallesi’nde bulunan tescilli cami, köyün üst kısmında Azmahalle mevkiinde yer alıyor. Manisa Merkeze 220 kilometre uzaklıktaki bu cami yığma taş, kerpiç ve ahşap kagirden oluşuyor. 2002 yılında tescillenen yapı, 2015 yılında 1. grup yapı olarak kaydedildi. Restorasyon projesi için ana yaklaşım, özgün yapısal ve biçimsel niteliklerin kaybedilmeden hasarlı bölümlerin iyileştirilmesi olarak belirlendi. Uygulama çalışmalarının genel ilkesi ise yapının özgün niteliklerine zarar vermeden ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayarak yapıyı kullanılır durumuna ulaştırmak. Yapının niteliğini ortaya koyan motif, kalem işi ve bezemelere ait raspa imalatı ve tezyinatın projeye uygun olarak tamamlanması hedeflendi.

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