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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yüzler gülüyor

GÜNDEM 26.01.2024, 17:59
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yüzler gülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 4 bin 615’i bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sendikamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, en düşük olarak tabir ettiğimiz ve 745 personelimizin aldığı ücreti 26 bin 508 TL olarak belirledik. Bunun dışında kalan 3 bin 805 personelimizin alacağı ortalama ücreti de 27 bin 510 liraya yükseltiyoruz. Yeni maaş zamlarının değerli çalışanlarımıza ve onların kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu, bereketli olmasını yürekten diliyorum” diye konuştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün makamında imzalandı. İmza töreninde Başkan Ergün’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Harun Yıldız, MASKİ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Hayri Okkalı, Besot A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yur, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş Sendikası Manisa 2 No’lu Şube Başkanı Tekin Turgut ve Şube Başkan Yardımcısı Kenan Gök yer aldı. 

3805 PERSONELİMİZE % 80 ORANINDA VERİLECEK ÜCRET 27.510 TL OLDU Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, iştirak şirketlerde çalışan 4 bin 615’i bulan personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün hayırlısıyla Hizmet-İş Sendikasıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ardından bugün çalışanlarımızın özlük haklarıyla ilgili nihai sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Öncelikle değerli Genel Başkan Yardımcımız İdris Ersoy ve Hizmet-İş Manisa temsilcisi kardeşlerime ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu yapılan görüşmelerde karşılıklı iyi niyet çerçevesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda sizlerin aileleriyle ve çocuklarıyla, sevdikleriyle çok daha huzurlu ve mutlu hissedebilecekleri oranlar dahilinde anlaşmayı gerçekleştirdik. Ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve iştiraklerimizde bulunan 4 bin 615 hizmet alım personelimizin ücretlerinde güncelleme yaptık. Sendikamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, en düşük olarak tabir ettiğimiz ve 745 personelimizin aldığı ücreti 26 bin 508 TL olarak belirledik. Bunun dışında kalan ve personelimizin yüzde 80’ini oluşturan 3 bin 805 personelimizin alacağı ortalama ücreti de 27 bin 510 liraya yükseltiyoruz. Bunun dışında kalan 65 personelimizi de 27 bin 510 liranın üstünden yukarıya doğru kademelerini alan çalıştığı iş birimine göre sınıflandırdığımız 65 personelimizin de en üst sınırı da 40 bin liranın üstüne çıkıyor” dedi. 

YILLIK YÜZDE 135 ORANINDA ZAM Yapılan zammın detaylarını paylaşan Başkan Ergün, “Yaptığımız bu iyileştirmeyle yıllık bazda yüzde 135; son 6 ayı baz aldığımızda ise yüzde 69 gibi bir artış yapmış oluyoruz. Bilindiği üzere memur maaşlarına devletimiz tarafından yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Bunu göz önüne aldığımızda, değerli çalışanlarımıza yaptığımız artış oranı ortadadır. Yani yüzde 20 oranında daha fazla kendilerine bir ücret ödemesi yapılacak. Buradan ikinci bir müjdeyi daha paylaşayım. Bunların hepsi sizler için. Bunlar size yapılan güzellikler” dedi.

BİR MÜJDE DE SENDİKADAN Başkan Ergün, sendika tarafından yapılan jeste de değinerek şunları söyledi: “Sendikamız yine konuşmalarıma başlarken ifade ettiğim şuandaki yaşam koşulları hayatın zorlukları, ekonomik zorlukların ve cebe giren net ücreti değerlendirme noktasında sendikamızın da çok güzel bir jestiyle karşı karşıya kaldık. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. İlk 6 ay içinde sendikamız sizlerden hiçbir şekilde üye aidatı kesintisi yapmayacaktır. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Kendilerine de Genel Başkanlık nezdinde ve şahıslarına sizler adına buradan teşekkür ediyorum. Onlar da çorbada bizim de tuzumuz olsun hesabı bu güzel jesti karşılamış oldular.” 

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ Göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışanların özlük hakları, maaşlarının gününde alınması, sosyal hakları gibi konulara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Bugün de yine aynı hassasiyetle çalışanlarımızın ve onların değerli ailelerinin yüzünü güldürecek sözleşmeyi birazdan hayırlısıyla imza altına almış olacağız. Bu vesileyle yeni maaş zamlarının değerli çalışanlarımıza ve onların kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu, bereketli olmasını yürekten diliyorum. Manisa’mıza hizmet noktasında hep birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar için de hepsine şahsım ve Manisalı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, helali hoş olsun. Atlamadan ben son bir ekleme daha yapayım. Bu çalışmalar içinde bulunan çok değerli kardeşlerimiz var. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız, müdür yardımcılarımız, tek tek isim vermeyeyim ama onların da emekleri çok. Bu görüşmelerin içinde hepsi var oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

HİZMET-İŞ’TEN BAŞKAN ERGÜN’E TEŞEKKÜR Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da, “Sendikamız adına teşekkür ediyorum. Geçen dönem toplu sözleşmemizi imzalamıştık. Bu yıl Ocak ayında bir değerlendirme yapacağız diye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile konuşmuştuk. Başkanımız ile oturduk ve bu düzenlemeyi yaptık. Başkanımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu noktada hem devlet memuru oranı üzerinde hem de yıllık enflasyon üzerinde bir artış ile bu toplu sözleşmeyi imzalamamız bizler için önemli ve mutlu olduk. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza altına alındı.  

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