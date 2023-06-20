Manisa Büyükşehir Akhisar'ın yanında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sel afetiyle sarsılan Akhisar’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, selin getirdiği olumsuzlukların giderilmesi ve oluşan hasarların onarılması noktasında devletin tüm kurumlarıyla birlikte Akhisarlıların yanında olacaklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı 2. Birleşimi öncesi açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hafta sonu yoğun sağanak yağışlı bir süreci yaşadıklarını belirterek, ,il genelinde etkili olan yağışlar dolayısıyla ne yazık ki Akhisar'da taşkınlara neden olduğunu anımsattı.

Afet şeklinde yaşanan durumla birlikte hızla MASKİ Genel Müdürlüğümüz, itfaiyemiz ve tüm ekiplerimizle birlikte ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Ergün, 242 personel, 71 araç ve iş makineleriyle ilçede seferber olduklarını belirterek, "Yalnızca Büyükşehir Belediyemiz değil, Akhisar Belediyemiz, Manisa Valiliğimiz ve AFAD da ilçemizde hemşerilerimizin tahliyesi, suların motopomplar aracılığıyla çekilmesi ve can kaybı yaşanmaması için büyük gayret sarf etti” dedi.

İlçedeki kurtarma ve tahliye çalışmalarını sahada takip ettiklerini ifade eden Başkan Ergün, “İlçemizde gerçekleştirilen çalışmaları Sayın Valimiz, AFAD Başkanımız, Akhisar Belediye Başkanımız, MASKİ Genel Müdürümüz ve ilgili kurumların temsilcileriyle birlikte dün akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar ve bugün de sabahtan olmak üzere bizler de yerinde takip ettik. Tüm Akhisar’a, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orada selin getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, oluşan hasarların onarılması noktasında devletimizin tüm kurumlarıyla hemşerilerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Tabi en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşamamamız oldu. Ben öncelikle ilçemizde canla başla ve büyük gayretle görev yapan Büyükşehir ve MASKİ ekiplerimiz başta olmak üzere tüm çalışan ekiplere şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Rabbim, her türlü afetten bizleri korusun” diye konuştu.