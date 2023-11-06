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Manisa BİK eski müdürü Kenan Tokgöz beraat etti

GÜNDEM 06.11.2023, 10:48
Manisa BİK eski müdürü Kenan Tokgöz beraat etti

İftiraya maruz kalan ve 7 yıl büyük mağduriyet yaşayan Basın İlan Kurumu (BİK) Manisa Şube eski Müdürü Kenan Tokgöz, Manisa 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararıyla üzerine atılı tüm suçlardan aklandı.MANİSA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Manisa eski Şube Müdürü Kenan Tokgöz, 7 yıl süreyle yargılanmasına gerekçe yapılan üzerine atılı FETÖ/PDY ile ilgili suçlamadan beraat etti. 13 ayı tutuklu 7 yıl süren yargılamanın ardından Manisa 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Eylül 2023 tarihinde yapılan karar duruşmasında suçsuz bulunan Kenan Tokgöz hakkında beraat kararı verilerek masumiyeti tescil edildi.

18 Nisan 2011 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu (BİK) Manisa Şube Müdürü olarak görev yapan Kenan Tokgöz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında başlatılan Manisa’daki FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmalar kapsamında 29 Eylül 2016 tarihinde gözaltına alınmış, 13 ay cezaevinde tutuklu kalmış ve 1 Kasım 2017 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 7 yıl süreyle devam eden yargılamanın sonunda Manisa 2.Ağır Ceza Mahkemesi, Kenan Tokgöz’ün FETÖ/PDY kapsamında suç unsuru olarak değerlendirilebilecek herhangi bir durum ve faaliyetinin bulunmadığına hükmetti. 29 Eylül 2023 tarihli beraat kararı 17 Ekim 2023 tarihi itibariyle kesinleşirken söz konusu kararla Kenan Tokgöz’ün yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

GAZETECİLİKTEN KAMUYA GEÇMİŞTİ…

Asıl mesleği gazetecilik olan Kenan Tokgöz, memleketi Konya'nın Sarayönü ilçesinde ilk, orta ve lise öğrenimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul'da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde aldı (1991-1995). İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Kenan Tokgöz, gazeteciliğe üniversite yıllarında stajyer olarak Konya'da Merhaba Gazetesi’nde (1993) adım attı. İstanbul’da Türkiye Gazetesi’nde (1994) stajyer statüsünde mesleki faaliyetlerine devam eden Tokgöz, 1995 yılında muhabir olarak Millî Gazete Genel Merkezi’nde fikir işçisi kadrolu olarak muhabirlik görevini sürdürdü. 1998-2001 yılları arasında Millî Gazete Ege Bölge Temsilcisi olarak İzmir’e tayin oldu. Mesleki kariyerine 2002-2010 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak İzmir’de devam eden Tokgöz, bir dönem bu görevine ek olarak aynı kurum çatısı altında faaliyet gösteren TV Net Televizyonu ile Gerçek Hayat Dergisi’nin İzmir Temsilciliği görevlerini de üstlendi.

BİK MANİSA ŞUBESİ’NDE 5 YIL MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPMIŞTI…

18 Nisan 2011 tarihinde Basın İlan Kurumu (BİK) Manisa Şube Müdürü olarak atanan Kenan Tokgöz, bu görevini 29 Eylül 2016 tarihine kadar 5 yılı aşkın sürede ilk kuruluş süreci dahil başarılı bir şekilde yürütmüştü. Başlangıçta Manisa merkezde, Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesi ile de il genelindeki resmi ilan yayımlama hakkına haiz gazetelerin Basın İlan Kurumu mevzuatına uyum süreçlerini başarı ile gerçekleştirmelerini sağlayan Kenan Tokgöz, kurumun dijital sisteme geçerek görev alanını genişlettiği kritik bir dönemde Uşak ili resmi ilan ve reklamlarına Manisa Şubesi’nin aracılık etmesi sürecini de başarılı bir şekilde yönetmişti.

Görev alanı Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Kalkınma Kurulu’na 2015-2016 yıllarında Manisa’yı temsilen Basın İlan Kurumu adına üye olarak kabul edilen Kenan Tokgöz, o süreçte ZEKA Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği görevinde de bulunmuştu.

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