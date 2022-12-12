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Manisa 'Arı Üretim Merkezi' kuruyor

GÜNDEM 12.12.2022, 09:56
Manisa 'Arı Üretim Merkezi' kuruyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında rekor bir bütçeyi Manisalı üreticilere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ana Arı Üretim ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuruyor.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde kırsal kalkınma sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı üreticiler için projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Arıcılık alanında da üreticilere birçok destekte bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'ya bağlı Hıroğlu Mahallesi'nde Ana Arı Üretim ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuracak. Hıroğlu Mahallesi'nde bulunan eski okul binasında kurulacak tesiste hem ana arı üretimi gerçekleştirilecek hem de arı sütü üretimi, polen ve propolis gibi katma değerli yan arıcılık ürünleri için kurs verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, proje öncesinde mahalleye giderek incelemelerde bulundu Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu'ya incelemeleri esnasında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli, Hıroğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Üstündağ eşlik etti.

"1 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ana Arı Üretim Merkezi'nde eğitimler düzenleyip arıcılık mesleğini daha verimli hale getirebilmeyi amaçladıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Başkan Beyin de önem verdiği, bizim de 1 yıldan beri üzerinde çalıştığımız bir proje. Sonu güzel olacak. Buraya kursiyerler gelecek ve bu işin bilimini öğrenecekler" dedi.

"150 KOVAN YERLEŞTİRİLECEK"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da proje hakkında bilgiler verdi. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarım vazgeçilmez sektörlerimizden bir tanesi olduğu için, 2022 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de talimatlarıyla tarıma ciddi kaynaklar ayırmaya ve faaliyet alanlarımızı sürekli geliştirmeye gayret ediyoruz. Arıcılık uzun dönemden beridir bizim destek verdiğimiz sektörlerden bir tanesi. Geçmiş yıllarda üreticilerimize ana arı desteğinde bulunmuştuk. Arıcılıkla ilgili eğitimleri ilçelerimizde vermeye çalıştık. 5 bin 500 tane ana arıyı satın alarak arıcılarımıza vermiştik. Şimdi bu ana arıyı kendimiz üretmeye başlayalım. Bir ana arı üretim merkezi, beraberinde de arıcılarımıza burada uygulamalı olarak ana arı üretimi, arı sütü üretimi, bal dışında polen, propolis gibi katma değerli yan arıcılık ürünlerinin eğitimlerini vermek üzere çalışmaya başladık. Gördüğümüz bina Hıroğlu Mahallesi'nin kapanmış olan okul binası. Milli Eğitim Müdürlüğüyle yazışmaları tamamladık ve bu binanın kullanım hakkını devraldık. Şimdi gerekli tadilatları yaptıktan sonra içeriyi hem bir arıcılık eğitim merkezi hem de ana arı üretim merkezi olarak planlayacağız. Yaklaşık 150 civarında kovan yerleştireceğiz. Bu kovanlarda kaliteli, döllenmiş ve yüksek verimli ana arı üretim Manisalı arıcılara ulaştırmaya gayret edeceğiz. Beraberinde de eğitimler vererek arıcılıktaki katma değerli ürünleri arttırmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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