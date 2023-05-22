Manisa Alaşehir'de saniyede 15 litre verimli yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Erenköy mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için açtığı yeni sondajda saniyede 15 litre verime sahip suya ulaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Erenköy mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması hayata geçirildi. Saniyede 15 litre verime sahip suya ulaşılan yeni sondaj, hat bağlantıları yapılarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Mahalle Muhtarı Adem Avcı, “MASKİ Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin en az 50 yıllık su sorunu çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.