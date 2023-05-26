Manisa Alaşehir'de GES'e geçici kabul

MASKİ Genel Müdürlüğünün Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi içerisine 25 milyon TL yatırım bedeliyle kurduğu 1 megavat gücündeki güneş enerji santralinin geçici kabul tutanağı imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak tasarruf sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi içerisine 25 Milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen 1 megavat gücündeki GES’in mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı ve kullanılabilir olduğu tespit edilerek kabul tutanağı imzalandı. Yapılan denetimlere MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir’in yanı sıra TEDAŞ ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Çevreci yatırımlarımız ile sadece ilimizi değil, çevre illeri, ülkemizi, dünyamızı ve kamu kaynaklarını da koruyoruz. Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi içinde ve Yunusemre ilçemiz Seyitli mahallesinde de güneş enerji santrali kurduk. Son olarak da Alaşehir ilçemizdeki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi içerisine diğer tesislerimizde olduğu gibi 1 megavat gücünde Güneş Enerji Santralinin kurulumunu tamamladık. 2 bin 895 adet panelin bulunduğu tesisimizin geçici kabulü yapıldı. Günü kurtarmak için değil, gelecek nesilleri düşünerek yatırımlar yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde güneş enerji santrali yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.