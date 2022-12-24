Son Dakika

Manisa Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi GEMA Vakfı'nı ağırladı

GÜNDEM 24.12.2022, 16:59
Manisa Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi GEMA Vakfı'nı ağırladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği çevreci yatırımlar ile Manisa’nın geleceğini koruma altına alıyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğünün 43 milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir ilçesine kazandırdığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini misafir etti. Vakıf üyeleri ile birlikte tesisi gezen Kilimcigöldelioğlu, “Yeni yapılan Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisini çok beğendik. Diğer ilçelerde bulunan tesisleri de gezmek istiyoruz. Manisa’ya böylesine güzel tesisleri kazandıran herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu kapsamda Alaşehir ilçesine İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kazandırıldı. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde 43 Milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir için sıfırdan inşa edilen ve faaliyete alındığı günden itibaren evsel nitelikli atıksu kirliliğine son veren tesisin önemli konukları vardı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini tesiste ağırlayarak atıksuyun arıtılma süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Tesisteki ziyarette, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığından şube müdürleri, birim sorumluları ve yetkili personel de hazır bulundu.

Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin modern ve teknolojik donanımla dolu olduğunu belirten GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “MASKİ Genel Müdürlüğünün yakın zamanda inşa ettiği Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik’in daveti üzerine incelemelerde bulunduk. Modern ve teknolojik bir tesis olmuş. Giriş ve çıkış suyunu da gördük. Çıkış suyu arıtılmış ve temiz bir şekilde doğaya deşarj ediliyor. Diğer ilçelerimizdeki tesisleri de gezeceğiz. MASKİ’yi bu çevreci yatırımlarından dolayı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vakıf üyeleri de tesisin işleyiş süreci hakkında detaylı bilgi almaktan memnun olduklarını belirterek misafirperverliği için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

GEMA Vakfını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Amacı Gediz olan, binlerce takipçisi ve 10 bin üyesi olan GEMA Vakfını burada ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet içerisindeyiz. İl genelinde Atıksu Arıtma Tesisi yatırımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Demirci, Selendi ve Sarıgöl ilçemizdeki atıksu arıtma tesisi yapımları devam ediyor. Sarıgöl artık son aşamada. 2023 yılının başlarında su alımına başlanacak. Sadece ilimizde Atıksu Arıtma Tesisi olmayan Köprübaşı ilçemiz kalıyor. Bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. 2 yıl önce yapımı tamamlanan Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimizde 15 bin metreküpün üzerinde atıksuyu arıtarak Gediz Nehrine uygun şartlarda deşarj ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün adına sizleri burada ağırlamaktan onur duyduk” ifadelerini kullandı.  

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Adana Demirspor 13 24
5. Konyaspor 14 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 13 13
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 17 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4