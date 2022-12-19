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Manisa Akhisarlı üreticiye fidan desteği

GÜNDEM 19.12.2022, 12:56
Manisa Akhisarlı üreticiye fidan desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında Akhisar’da 148 üreticiye, yüzde 75 hibe ile 13 bin 320 adet ceviz ve incir fidanı desteğinde bulundu. Fidanları teslim alan üreticiler memnuniyetini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın gelişmesi, üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da üreticilere yüzde 75 hibe ile ceviz ve incir fidanı desteğinde bulundu.

Dağıtım törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, MHP İlçe Yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, “Son iki yılda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kırsal Hizmetler Dairemiz güzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleri daha da devam etmesini temenni ediyorum. Bundan dolayı şahsım adına, Ziraat Odası ve Akhisarlı çiftçiler adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi. Akbuğa’nın ardından konuşan Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, sağlanan desteğin üretici için önemine değindi.

BU YIL, ÜRETİCİYE 150 BİN FİDAN DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye yönelik çalışmalarını anlatan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılından beri devam ettirdiği meyveciliği geliştirme projesinin fidan teslim töreninde biradayız. Bu sene, 150 bin adet meyve fidanının yüzde 75 ile üreticimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda zeytin fidanlarımızın teslimatını yapmıştık. Şimdi ceviz, badem, kestane, incir,Trabzon hurması, gibi değişik meyve türlerinden oluşan 150 bin meyve fidanının teslimatını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 350 bin fidanı üreticimize teslim etmiştik Önümüzdeki yılda bu çalışmalara devam edeceğiz. İlçe Müdürlüğümüzün bizden ceviz ve kurutmalık incirin kırsal bölgelerde yaygınlaşması için yoğun talebi olmuştu.  Akhisar’a özel bir çalışmayı yürüttük. Yüzde 75 ile 10 bin 260 ceviz, 3 bin 60 adet kurutmalık incir fidanını sizlere teslim ediyoruz” dedi.

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