Manisa Akhisar'da ek yağmur suyu hattı tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 522 Sokak'ta bulunan yeni yerleşim bölgesinde ilave yağmur suyu hattı çalışmasını yaparak vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntıya son verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlı havalarda vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yağmur suyu döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 522 sokakta bulunan yeni yerleşim bölgesinde ilave yağmur suyu hattı döşeme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntıya son verdi.

Yapılan çalışmalardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, “Mahallemizde açılan yeni yerleşim alanlarına yapılan alt yapı hizmetleri çok önemliydi. Sağ olsun MASKİ ekipleri sesimize kulak vererek gerekli incelemelerin ardından hemen çalışmalara başladı. Kısa bir süre içerisinde de çalışmalar tamamlandı. Bu doğrultuda sesimize kulak veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.